“Muy mal, Gualbertoneteando Colo Colo”: el análisis de Guarello tras derrota alba ante Huachipato

Juan Cristóbal Guarello analizó este domingo la derrota de Colo Colo, quien cayó 1-0 ante Huachipato y en donde Leonardo Gil perdió un penal.

El fantasma de los penales perdidos nuevamente atormentó a los albos, esta vez en los pies de Leonardo Gil.https://t.co/mcFqbRC6cL — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) February 27, 2022

El periodista señaló en Radio ADN que el DT de los acereros, Mario Salas, “acierta en los cambios, ahí está la clave y con un (Marcelo) Cañete con ganas de revancha”.

Sobre el partido de los albos, afirmó que “muy lento (Gabriel) Costa, irresoluto, además está con una inseguridad tremenda. (Christian) Santos, nueve partidos cero gol, un jugador que tuvo el gol y no se atrevió a rematar al arco, no se atrevió a definir comenzando el partido”.

Respecto al penal fallado por Gil, señaló que “le pega tan mal como le pegó Costa la semana pasada, tratando de asegurar el remato, se lo adivina entero (Gabriel) Castellón”.

“Colo Colo la verdad es que termina siendo un equipo anodino, un equipo que pega pero no duele, un equipo sin balas, de fogueo. Castellón, salvo el penal, no se revolcó nunca, no tuvo un achique, no tuvo un remate en donde hubiera que estirarse, lo que si tuvo Cortes. Tuvo varias voladas Cortés, tuvo un achique también”, expresó.

De igual manera, indicó que “no puede sorprender mucho, porque no es que en este partido Colo Colo haya jugado mal. Venía jugando mal desde el partido con La Serena, y hoy ya se plasma en plenitud la incapacidad que tiene de ser ofensivo, de generar jugadas de gol, de anotar goles incluso”.

“Da para sospechar, para hacer todo tipo de especulaciones”, manifestó el...https://t.co/aW4CmbSPhp — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) February 23, 2022

“En general Colo Colo mal. Muy mal. Gualbertoneteando Colo Colo”, exclamó Guarello. En ese sentido, precisó que “a contrario de lo que ocurría el 2020, aquí ya no es un problema de cabeza, no es que los jugadores estén deprimidos y no le salga nada, salvo Costa diría yo. Aquí es un problema de funcionamiento y de velocidad. Colo Colo es un equipo lento”.

“No está jugando bien Colo Colo, para nada (...) Mal partido de Colo Colo. Una derrota que no se puede apelar. Si contrapesamos la cantidad de ocasiones de gol de Colo Colo y Huachipato, debe ser 5 a 1, 5 a 2″, apuntó.

Pensando en la Libertadores

Guarello se refirió al momento de los albos pensando en la Copa Libertadores.

“Esto se agrava porque Colo Colo además tiene Copa Libertadores. Así este Colo Colo en Copa Libertadores lo va a pasar muy mal”, manifestó.

“¿Por qué? Porque jugando contra equipos de la mitad de la tabla para abajo en el campeonato chileno, no ha logrado ganar”, aseveró.

Por último, el periodista deportivo señaló que “imagínate cuando le toque enfrentar a equipos de la mitad de tabla para arriba de Brasil, de Colombia, de Argentina o de Ecuador, va a ser otra cosa. Entonces, mal partido de Colo Colo, mal momento y a ver qué dice (Gustavo) Quinteros y como pinta este 0-1″.