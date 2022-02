Guarello y la sanción de la FIFA a Rusia: “Espero que cuando EE.UU. vuelva a invadir otro país, también quede fuera de todas las competencias”

El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello realizó una potente crítica a la FIFA, ante el castigo que el ente rector del fútbol mundial y la UEFA le aplicaron a Rusia, al suspender a dicho país de todas sus competencias.

“La hipocresía de la FIFA, del mundo del deporte y de la cultura occidental. Se va a castigar a Rusia fuera de las copas de la UEFA, van a sacar al Spartak, los van a sacar de las competencias de la FIFA por la invasión a Ucrania, pero cuando Estados Unidos con España e Inglaterra destruyeron Irak, porque lo destruyeron, sin ningún argumento, inventando que habían armas de destrucción masiva, contraviniendo a la ONU, al Consejo de Seguridad, a la Unión Europea, yo no vi a ningún estadounidense sancionado en ningún deporte, a nadie le importó eso, a nadie se le ocurrió vincular a los deportistas estadounidenses con las decisiones de su gobierno”, partió manifestando Guarello al iniciar la edición de este lunes de “Los Tenores” de Radio ADN, antes de que se oficializara el duro castigo de la FIFA y la UEFA a Rusia.

El poderoso club portugués y sus hinchas le brindaron una emotiva muestra de apoyo al delantero ucraniano.👇https://t.co/iCuwob6PQe — Publimetro (@PublimetroChile) February 28, 2022

“¿Por qué Estados Unidos va a los Juegos Olímpicos de Atenas? Tendrían que haberlos suspendido, lo mismo los ingleses, que con Tony Blair apoyaron esta invasión insensata y criminal que costó la vida de 500 mil irakíes. Parece que eso no importa, porque Irak es un país corneta que no juega el Mundial, no tiene peso en el deporte internacional, no tiene peso cultural en el mundo occidental, da lo mismo, pero la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, Inglaterra y España fue tan arbitraria y criminal como la que está haciendo Putin”, continuó.

En la misma línea, el comentarista deportivo estableció que “la gente tiene memoria corta, si hubiésemos aplicado el mismo criterio el año 2004 que se le está aplicando a Rusia ahora, Estados Unidos quedaba fuera de todo y con mucha razón”.

“Hay países que pueden hacer lo que quieran”

Una vez que se confirmó el castigo por parte de la FIFA y la UEFA, Guarello volvió a la carga. “Espero que cuando Estados Unidos vuelva a invadir otro país, también quede fuera de todas las competencias”, dijo.

“Son tan caradura, porque cuando ellos queman y revientan países no pasa nada. Inglaterra llenó de tropas Irak, que te volaba la cabeza por ir con un paño”, agregó.

Cuando su compañero de panel Rodrigo Hernández le dijo que la medida aplicada a Rusia sí corresponde a la gravedad de los hechos, Guarello sostuvo que “está bien, pero apliquémoslas siempre. No según quién y según cuándo”.

“No estoy relativizando, lo que estoy diciendo es por qué ahora se les ocurrió con Rusia, pero resulta que Estados Unidos invadió Irak, botó el gobierno de Libia, a Siria mandaron tropas sin que nadie les pidiera, en Afganistán se acaban de ir. Hay países que pueden hacer lo que quieran”, cerró.