“Mala decisión” y “debilidad en las manos”: duro juicio en España a Claudio Bravo por su nivel en el Derbi de Sevilla

Claudio Bravo no lo pasó bien en el Derbi de Sevilla (Captura)

Un duro jucio por parte de la prensa española recibió el arquero chileno Claudio Bravo, a raíz de su desempeño en el Derbi de Sevilla, en el que el Real Betis sucumbió por 2-1 en calidad de visita.

Tras un poco más de un mes sin jugar por su equipo, Bravo reapareció en la portería del Betis gracias a la confianza que le brindó Manuel Pellegrini. Sin embargo su retorno no fue el esperado, ya que tuvo responsabilidad en los dos goles que le permitieron a Sevilla quedarse con el clásico.

Por lo mismo, Diario de Sevilla criticó su actuación, como también la decisión del “Ingeniero”. “Hasta seis cambios realizó Manuel Pellegrini en el once inicial, en el que destacaron las entradas de Claudio Bravo y Tello y, sobre todo el portero, no le dieron la razón al chileno. No estuvo afortunado el meta en su regreso a la portería, con una mala decisión en el 1-0 y con su debilidad en las manos en el segundo”, sostuvo el citado medio.

Mientras tanto, El Desmarque realizó el siguiente comentario sobre la actuación del capitán de la Roja: “Regresó a la meta bética y no tuvo su día más afortunado. Tal vez notara la inactividad. Llegó tarde en el penalti que cometió sobre En-Nesyri y le faltó contundencia en las manos en el disparo de Munir en el segundo gol”.

En tanto Estadio Deportivo estableció que Bravo “no estuvo afortunado en su regreso. Aunque empezó bien, luego cometería un claro penalti y fallaría en el gol de Munir”.