Mauricio Isla protagoniza polémica en Flamengo: fue descartado por gripe, pero se fue de fiesta con Eduardo Vargas

Mauricio Isla no lo está pasando bien en Flamengo. Además de no estar muy bien considerado por el nuevo técnico Paulo Sousa, ahora se encuentra en el centro de la polémica. El lateral chileno fue descartado para el último partido del “Mengao” por no estar en óptimas condiciones de salud y luego apareció en una fiesta junto a Eduardo Vargas.

El jugador no fue convocado en el partido ante Resende por el Torneo Carioca, aludiendo a que presentó síntomas de gripe. Sin embargo, durante la noche Isla publicó videos en su cuesta de Instagram, que lo mostraban en una fiesta junto a su pareja y también junto a Vargas, que milita en Atlético Mineiro.

Isla postou vídeo em festa recentemente, e o Flamengo se manifestou no final da noite deste domingo. #gefla pic.twitter.com/g4kAERMQvT — Fred Gomes (@fredgomes1985) February 28, 2022

Esto no pasó desapercibido por los hinchas brasileños, quienes desataron sus críticas y enojo mediante redes sociales, exigiendo explicaciones al jugador y al club. Durante la noche de ayer el mismo club reaccionó duramente mediante Twitter, señalando que el jugador será castigado.

“Este domingo Isla presentó varios síntomas de gripe que le imposibilitaron ser convocado para el partido. Fue retirado de la lista de jugadores, reevaluado, recibió asistencia médica y se le indicaron ejercicios ligeros” señalaron desde la institución.

“Además de toda la preocupación y creyendo en la buena fe del deportista, el club también realizó un test de covid-19 que resultó negativo. Este martes el atleta será advertido por el club, multado y tendrá que aclarar lo sucedido al departamento médico” agregaron.