“¿Quién será el próximo en dar su versión?”: Mark González vuelve a cargar contra Guede tras las declaraciones de Fierro

La relación entre Mark González y Pablo Guede no terminó bien (AgenciaUNO)

Mark González volvió a cargar contra Pablo Guede, tras las duras declaraciones que emitió Gonzalo Fierro sobre el entrenador argentino y su forma de trabajo en Colo Colo.

A través de una historia en su Instagram, González replicó una nota con las declaraciones de Fierro y agregó un comentario para reafirmar sus críticas contra Guede.

“¡Se destapó la olla! ¿Quién será el próximo en dar su versión?”, fue lo que escribió el exfutbolista, quien tuvo un breve paso por Colo Colo en 2017.

“La gente de Colo Colo me tiene un cariño tremendo”https://t.co/f96ZZqAePq — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) March 1, 2022

Aquella experiencia de Mark González en el “Cacique” terminó de forma abrupta, tras el quiebre de su relación con Guede.

“Guede no es una buena persona. Es rencoroso y orgulloso. Lo mío fue una cosa demasiado notoria, fue muy drástico el cambio que tuvo. Al principio era conversar, tirar la talla, me saludaba, todo bien. Y de un día para otro, como si nada. Nos topábamos de frente y no nos podíamos ver”, fue parte de lo que declaró González en una entrevista con Fox Sports, al revelar el quiebre de su relación con el DT argentino.

En la misma línea, el nacido en Sudáfrica se pronunció por sus redes sociales tras conocerse el reciente despido de Guede del Necaxa, en medio de duras acusaciones. “El tiempo me dio la razón”, expresó.