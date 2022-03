Rivarola y su relación con Sampaoli: “Nunca estuve de acuerdo con lo que él pensaba, pero lo respetaba”

Diego Rivarola, quien debutó como comentarista de la cadena ESPN, habló de su relación con Jorge Sampaoli, con quien vivió un 2011 en Universidad de Chile, en la que fue su última temporada como futbolista profesional.

“No tengo una relación de amistad con él, nunca la tuve, pero le tengo respeto, nunca estuve de acuerdo con lo que él pensaba, pero lo respetaba. Esa fue mi relación con Sampaoli. Fue normal, ni siquiera distante ni fría”, partió contando el ídolo azul.

“Los que lo conocen saben que él es una persona especial. Su caracter es especial, entonces yo no genere una amistad más allá de la relación jugador-técnico. Después nos vimos un par de veces”, agregó.

Rivarola no tuvo muchos minutos en cancha con Sampaoli como DT de la U (AgenciaUNO)

Del mismo modo, el exdelantero dijo que “le tengo respeto, me lo he cruzado, hemos hablado, nos hemos abrazado, pero no es más que un respeto hacia alguien que me dirigió. Valoro todo lo que hizo por la U, por el fútbol chileno, creo que se lo merece porque se lo ganó dentro de la cancha, por decirlo de una forma”.

Rivarola, quien tuvo poca participacion en esa U 2011, sostuvo que “de parte mía no hay ningún rencor, para nada, hoy lo entiendo. Uno cuando es jugador quiere jugar siempre, mi posición en la U era, gracias a Dios, privilegiada y sentía el apoyo de la gente. Mis últimos años los quería aprovechar al máximo”.

“Yo hasta el día de hoy sostengo que podría haber jugado, ahora podemos discutirlo, me pueden decir la intensidad y todo lo que quieran, y puede que tengan razón. Yo no lo compartía, pero siempre lo respeté. Se lo dije a él”, complementó.