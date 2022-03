El histórico Arrigo Sacchi carga contra Alexis y Vidal: “Parecían desorientados, no insertos en el contexto”

Pese a que Alexis Sánchez y Arturo Vidal no fueron titulares e ingresaron en el minuto 65, los chilenos de igual forma fueron duramente criticados tras el empate sin goles del Inter frente al AC Milan, por la ida de las semifinales de la Copa Italia.

Esta vez fue el histórico Arrigo Sacchi, exentrenador de la selección italiana y ganador de dos Champions con el cuadro rossonero, quien reprochó el nivel de los chilenos.

“Noté que los cambios no trajeron beneficios. Vidal, Sánchez y Correa parecían desorientados, no insertos en el contexto: juegan solos, no se mueven según sus compañeros”, declaró a La Gazzetta dello Sport.

“Simone Inzaghi tendrá que trabajar para recuperar a ciertos jugadores. La plantilla es amplia, hay suplentes”, añadió el otrora DT de la “Azzurra”.

Por último, Sacchi sostuvo que “este es el período en el que los que menos han jugado tienen que echar una mano a todo el grupo”.

Cabe consignar que el Inter de Milán volverá a la acción este viernes, cuando recibea a la Salernitana, por la 28° fecha de la Serie A 2021-2022.