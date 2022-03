Las sorprendentes predicciones del Toby Vega: habló del Superclásico, la Roja y si la UC será pentacampeón

Marcelo Vega dio a conocer sus predicciones para el 2022 en Todos Somos Técnicos.

Junto a su bola de cristal, el exjugador dio sus pronósticos sobre múltiples temas, entre ellos el próximo Colo Colo vs Universidad de Chile, el futuro de la Roja y Ben Brereton.

Superclásico

Respecto al partido que se jugará este domingo a las 12:00 horas, Toby afirmó que “veo números: el 21. Serán 21 años que la U no ganará en el Monumental”.

En ese sentido, señaló que “lo dice la bola de cristal (...) Veo un penal. Va a haber penales y expulsiones”.

“No me pidan resultado exacto, me da una cara no más la bola, el Cacique gana”, señaló Vega adelantando un triunfo albo.

El Campeonato Nacional

Sobre quién será el campeón del torneo chileno, señaló que los albos no ganarán el título.

Al respecto, manifestó que “la Católica va a salir campeón, va a ganar el pentacampeonato. La U no, por eso la bola está fría”.

Respecto al goleador del campeonato, afirmó que aparece un “animal”. “Zampedri, el toro, va a ser goleador nuevamente”.

Futuro de la U

Respecto a cómo será la temporada de los azules, aseguró que “la U no se va a al descenso, pero este fantasma es Joaquín Larrivey, le va a pesar”.

De igual manera, expresó que “a la U yo la veo como la Convención Constitucional, no se sabe para donde va la U, cómo va a terminar. Todo muy confuso en la U”

Equipos chilenos en la Libertadores

Vega se refirió además al futuro de los equipos chilenos en la Copa Libertadores.

Sobre cómo le irá a la UC, afirmó que “igual que el año pasado, primera fase y para la casa. Acá la bola lo dice”.

Mientras que respecto a los albos, manifestó que “va a sorprender, no va a salir campeón, pero va a sorprender en la Libertadores”.

“Con este Colo Colo puede pasar cualquier cosa. O se va eliminado o sorprende y llega bien arriba”, agregó.

Futuro de la Roja

Finalmente, si la Selección Chilena logrará clasificar al Mundial de Qatar, aseguró que “vamos a ir al repechaje y después al Mundial”.

“Vamos a tener a Brereton. Big Ben va a estar con nosotros, va a ser clave, va a hacer un gol importante para la clasificación al repechaje”, remató Vega.

