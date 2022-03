Paulucci se lanza contra el arbitraje: “Si eres perjudicado de esa manera es casi imposible ganar”

El director técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, hizo un potente descargo en contra del arbitraje, tras repasar lo que sucedió el domingo en La Cisterna en la derrota 3-2 que sufrieron los cruzados ante Palestino.

“El otro día simplemente hablé de que no hicimos un buen partido y que fuimos superados, pero ahora quiero hacer un párrafo aparte y hablar de los árbitros porque nos perjudicaron”, declaró el entrenador de la UC en conferencia de prensa, al reclamar por el desempeño del equipo arbitral encabezado por Fernando Véjar.

Del mismo modo, Paulucci reprochó lo que hizo la asistente Loreto Toloza. “El segundo gol (de Palestino) fue un lateral claro para nosotros y nos convierten. En el penal de Zampedri, la jueza de línea solo está para ver si se adelanta el arquero”, estableció.

“Tiene y cumple una sola función, el arquero no tenía ninguno de los dos pies sobre la línea y siguió. Si no le avisan del VAR errábamos el penal”, agregó.

El DT de la “Franja” sostuvo que “la mano que hace Farías es alevoso, le pega en las dos manos. El árbitro lo ve, ni siquiera, no sé si le avisan del VAR o él no va a revisar nada, entonces fuimos perjudicados”.

“Insisto, no hicimos un buen partido y eso no quita que no hayamos hecho un buen partido, pero si eres perjudicado de esa manera es casi imposible ganar un juego”, añadió.