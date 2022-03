Aldo Schiappacasse: “El Superclásico del fútbol chileno hoy es Colo Colo con Católica”

En la antesala de un nuevo duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile, el periodista Aldo Schiappacasse sostuvo que en la actualidad el Superclásico del fútbol chileno es entre el “Cacique” y la UC.

“Yo creo que el Superclásico del fútbol chileno hoy es Colo Colo con Católica. Universidad de Chile cedió un montón de terreno en los últimos 20 o 25 años, por una cuestión súper básica”, partió estableciendo Schiappacasse en “Todos Somos Técnicos”.

“Católica se mete en la pelea y comienza a ganar títulos cuando empieza a jugar en su estadio, cuando juega los clásicos en su estadio. Colo Colo también hace valer su condición en el Monumental”, agregó.

Aldo Schiappacasse (Captura TNT Sports)

En ese sentido, el periodista argumentó que “para Universidad de Chile, en el marco de este clásico que es tan tremendamente desnivelado, la situación de no jugar de local es increíblemente perjudicial. El no tener un recinto, el no contar siempre con el Nacional”.

Para cerrar su punto, el rostro de TNT Sports dejó las siguientes palabras: “Yo creo que el componente fundamental es que Universidad de Chile perdió la condición del Nacional y a partir de allí empezó a enredarse en una serie de malas decisiones que han llevado a que hoy ese clásico sea demasiado desnivelado y se desnivela en el Monumental”.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo, desde las 12:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2022. Roberto Tobar será el árbitro del encuentro.