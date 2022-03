Guarello a los gritos con Castrilli en pleno programa: “Yo sé a quién le creo y a usted no le creo”

Una discusión muy acalorada, en la que incluso llegaron a los gritos, tuvieron el periodista Juan Cristóbal Guarello y el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP Javier Castrilli, en pleno programa “Los Tenores de la Tarde” de Radio ADN, en su edición de ayer jueves.

El argentino dio una entrevista a dicha emisora, a propósito de los despidos de los árbitros Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana, desvinculaciones que se concretaron en horas de la tarde del jueves.

En el mismo contexto, Guarello puso sobre la mesa las denuncias que había hecho Patricio Blanca horas antes de su despido. En una entrevista con “Los Tenores” de las 14:00 horas, el mencionado árbitro había acusado malas prácticas y una relacion irregular de parte del Sindicato de Árbitros, presidido por Johnny Harasic, con la Comisión comandada por Castrilli.

“Hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que se haga una evaluación técnica de los árbitros a la cuarta fecha del camepeonato. Me parece muy extraño, cuando hubo dos meses para haber tomado esta medida y se toma tres días antes que esto se produzca. Y podemos hablar que hay menos faltas, pero acá hay algo que no se puede desmentir que cuando se cuestiona al Sindicato de Árbitros, los jueces que lo hacen son echados de la ANFP. Señor Castrilli, usted puede dar todas las explicaciones, pero la cronología es demasiado coincidente, calza perfecto”, partió manifestando Guarello en su diálogo con el “Sheriff”.

“¿Usted se cree que yo manejo las finanzas de la ANFP? ¿Que yo tomo decisiones unilaterales, caprichosas, arbitrarias, sin consultar a todas y cada una de las gerencias la oportunidad, el mérito y la conveniencia de llevar a cabo una medida dolorosa como la que hemos tomado? ¿Usted cree que yo manejo la ANFP? Yo me remito a las autoridades del fútbol profesional como corresponde”, respondió Castrilli.

“Tenemos que ver cuánto es el finiquito de cada uno, tenemos que ver en qué momento se toma de acuerdo a las finanzas, tenemos que consultar a recursos humanos, consultar a legal, consultar hasta que se toma la decisión. Y la lista de las personas demoraron mucho tiempo y pasaron de escritorio en escritorio. ¿Me entendió, Guarello?”, añadió el “Juez de Hierro”.

Tras ello vino el momento más tenso de la conversación, en el que ambos se fueron interrumpiendo en sus respectivas intervenciones, llegando a los gritos para imponerse.

Guarello: No le creo, Castrilli. Es demasiada coincidencia. Y me gustaría saber cuál es el papel de Mario Sánchez acá. No le creo, tengo todo el derecho a no creerle. Linda coincidencia tuvimos.

Castrilli: Bueno, es un problema suyo si no me cree. Déjeme terminar, ustedes me llamaron para que yo les brinde explcaciones.

Guarello: Yo estoy diciendo mi punto de vista. No le creo.

Castrilli: Yo no esperé a mañana, yo no espero a mañana para dar las explicaciones. Yo las doy hoy las explicaciones, entonces si ustedes me llaman para dar las explicaciones... ¡No me interrumpa!

Guarello: Usted pidió derecho a réplica señor Castrilli, por lo que se había hablado a las 2:00 horas.

Castrilli: Yo no pedí ningún derecho a réplica. Usted dijo al aire que yo tenía que dar las explicaciones.

Guarello: Yo tengo derecho a pensar lo que quiera. Y no le creo, yo sé a quién le creo y a usted no le creo.

Castrilli: Yo estoy respondiendo las explicaciones como usted me pidió al aire que diera y se las estoy dando.

Guarello: Linda coincidencia, que un guardalíneas de segunda división tenga tanto poder en el fútbol chileno.

Castrilli: Con su juicio tan tendensioso, tan malicioso, tan inclinado a generar sospechas y doble mensaje, yo tengo la oportunidad ahora.

Guarello: Las sospechas no las generamos nosotros, las generan ustedes con sus decisiones.

Castrilli: Espero que tenga la delicadeza y la generosidad, ya que usted tiene un micrófono todos los días, de brindarme el espacio para generar esa réplica como mi derecho mi constitucional me lo merece.

Guarello: Puede decir lo que quiera, pero yo no le creo.

Castrilli: No me interrumpa insolentemente cada vez que yo pretendo hablar. Las reglas del juego tienen que ser de mutuo respeto, como yo guardo respeto con cada una de sus apreciaciones. Exigo el mismo respeto.

Guarello: ¿No tiene un micrófono en este momento para decir lo que quiera, señor Castrilli?

Castrilli: Le agradezco su silencio respetuoso y continúo, señor Guarello.

“No se maneje con chismes”

Posteriormente, Castrilli profundizó en sus argumentos respecto a la decisión de los tres despidos ya mencionados. “Esas listas pasaron por escritorio y escritorio. La decisión estaba tomada, en virtud de que no podemos tener árbitros en el fútbol profesional que hace dos años no dan la prueba física. No podemos seguir invirtiendo en personas que por su edad ya no nos da la proyección para ser árbitros internacionales y le están tapando los lugares a la gente joven”, sostuvo.

“Si hay alguna distorsión, o al decisión genera esa resistencia que muchas veces intentan distorsionar la realidad de los hechos, es un problema de quien la genera. Asumo la más plena y absoluta responsabilidad de cada una de las decisiones que tomo. ¿Me entendió, señor Guarello?”, agregó.

Ante eso, el periodista respondió diciendo lo siguiente: “Tengo versiones de otros árbitros. Usted no es la única fuente, valida, importante, pero no la única”.

“Yo hago todo conforme a derecho y respetando todas y cada una de las disposiciones legales. Me manejé siempre de esa manera. Seguiré haciéndome responsable de todas y cada una de las decisiones que haya que adoptar por dolorosas que sean”, replicó Castrilli.

Guarello insistió en su punto y planteó: “Está bien, retóricamente funciona, pero yo estoy viendo otras cosas. Tenemos enquistado en el el cuerpo arbitral un sindicato que tiene mucho poder donde un grupo llamado ‘Club del Póker’, volvió a tener mucha influencia en el arbitraje chileno y donde está el señor Mario Sánchez”,

“Acá no forma parte de ningún plantel el señor Mario Sánchez, ¿Quién le sopló esa mentira? Le propongo públicamente que venga a la ANFP para verificar y con sus propios ojos si el señor Mario Sánchez aparece por acá o no. No se maneje con chismes, señor Guarello”, contestó el presidente de la Comisión de Árbitros.