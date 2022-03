Johnny Herrera se queja por la designación de Tobar para el Superclásico: “Hay una tendencia clara a favorecer a Colo Colo”

Ante la designación de Roberto Tobar como árbitro central del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile que se disputará este domingo en el Estadio Monumental, el ídolo azul Johnny Herrera mostró sus reparos e incluso acusó una tendencia de dicho juez a favorecer al “Cacique”.

En la edición del jueves de “Todos Somos Técnicos” se exhibió la estadística de Tobar en el Superclásico y tras ello los panelistas presentes entregaron sus comentarios.

La estadística de Roberto Tobar en el Superclásico (Captura TNT Sports)

“Cuando pasa desapercibido es un muy buen árbitro, pero muchas veces se lo come un poquito el personaje y es ahí cuando deja de ser un buen árbitro. En lo personal, hubiese preferido alguien de más bajo perfil, como (José) Cabero, pero Tobar es un excelente árbitro, no tengo dudas que es uno de los mejores históricos de Chile, pero creo que en el último tiempo se lo comió un poquito el personaje y eso te lleva a tener un par de dudas”, partió manifestando Herrera.

“Yo prefiero un árbitro que pase más piola. Es eso, para explicarlo en buen chileno”, remarcó “Samurái”.

Tras ello, el histórico de la U puso énfasis en el mal cierre de 2021 que tuvo Tobar, tanto a nivel local como internacional. “El año pasado no estaba bien, hasta la misma Conmebol lo castigó, es por algo”, apuntó.

“Una tendencia súper clara”

Posteriormente, Johnny Herrera fue más al detalle del desempeño de Roberto Tobar en el Superclásico, tomando en cuenta la estadística exhibida.

“Obviamente que no tiene la culpa de las veces que la U perdió, pero hay una tendencia clara a que a la U no le ha ido muy bien. De los últimos que arbitró, creo que uno jugué. Lamentablemente hay una tendencia clara a favorecer a Colo Colo”, dijo.

Tras algunos reproches de sus compañeros de panel, el ídolo azul insistió en su punto y comentó que “la consigna de nosotros era ‘siempre pasa algo’. Como dije recién, algunas veces no estuvimos a la altura nosotros los futbolistas, otras veces el técnico, y otras veces el árbitro no nos favoreció. Siempre pasa algo, es una maldición, qué sé yo, no le hecho la culpa netamente al árbitro, pero hay una tendencia súper clara”.