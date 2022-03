Johnny Herrera carga con todo contra Roggiero tras la paliza que sufrió la U ante Colo Colo: “No tiene idea a qué club llegó”

Tras la paliza futbolística que sufrió Universidad de Chile este domingo al caer por 4-1 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, Johnny Herrera manifestó duras críticas contra Azul Azul y específicamente hacia su gerente deportivo, el economista ecuatoriano Luis Roggiero.

“Es difícil analizar algo tan desigual como lo que acaba de pasar en el Estadio Monumental. Yo quisiera hacer una crítica un poco más amplia, quisiera felicitar a Azul Azul por el desastroso plantel que armó. Dijeron que querían cambiar todo, que querían borrón y cuenta nueva en cuanto al plantel del año pasado, pero habían muchos jugadores del año pasado, por lo menos cinco, que hubiesen calzado muy bien en este plantel”, partió manifestando “Samurái” en la edición post Superclásico de “Todos Somos Técnicos”.

“Cosas absurdas, por ejemplo avalar lo que está haciendo Roggiero en la conformación de plantel, cuando llegó poco menos le decían que era Dios, que venía a cambiar todo. A tres meses de haber iniciado el proceso de parte de él, para mí no tiene idea dónde está parado, no tiene idea a qué club llegó. Es un plantel absolutamente descompensado”, agregó.

En cuanto al director técnico Santiago Escobar, el exarquero sostuvo que “no sé si criticarlo, porque tampoco sabía a dónde se venía a meter, no es tanta su responsabilidad, es más bien de la persona que lo trae a Universidad de Chile”.

Eso sí, sobre “Sachi” el ídolo azul comentó que “hoy le dio responsabilidad a niños de pararse en una cancha donde históricamente ha sido difícil para nuestro club y lamentablemente pasó lo que todos pensábamos que iba a pasar, poniendo a un central de 19 años como Bastián Tapia, que es un jugador con mucha proyección, pero que todavía le falta. Quizás poniéndolo por lo menos con otro central de experiencia, pero no con el otro Tapia (Ignacio), a quien me da lata criticarlo, pero tampoco tiene experiencia y viene de descender con otro club. Y a la persona que trajeron como ícono de la defensa (Carraco) hoy fue al banco. Entonces, quemar a estos jugadores por decisiones técnicas de verdad me da pena, insisto, Bastián Tapia será un gran central, pero habrá que darle tiempo”.

Respecto a los jugadores que este domingo estuvieron en la cancha del Monumental, Herrera expresó que “me saco el sombrero por lo que hizo Ronnie Fernández, luchó, dejó todo en la cancha, pero más no podía hacer, prácticamente solo para arriba, porque el mediocampo fue un fantasma. En el caso de Brun, es el típico volante de contención uruguayo, pero necesita jugar con alguien bueno para al fútbol al lado, con un (Agustín) Farías o Marcelo Díaz”.

En ese sentido, remarcó que “en la conformación de plantel de Universidad de Chile pareciera que el profesor Escobar pareciera no está tan al tanto y lo que hizo Roggiero es penoso”.

Por último, cargó contra el arquero Hernán Galíndez. “He sido muy criticado por pedir a Cristóbal Campos, pero insisto: Galíndez es un buen portero, pero creo que nunca en su vida había jugado un clásico. Los que hemos jugado en equipos grandes de distintos países y a la vez hemos jugado en selecciones, sabemos que es muy distinto jugar en selección que jugar clásicos”, estableció.