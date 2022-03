Pinilla barre con Azul Azul: “Esta es una vergüenza que nos hacen pasar los dirigentes a los hinchas de la U”

Una lapidaria crítica en contra de Azul Azul y sus dirigentes realizó Mauricio Pinilla, tras la aplastante derrota 4-1 que sufrió Universidad de Chile ante Colo Colo, en el Superclásico disputado este domingo en el Estadio Monumental.

“La U fue prácticamente inexistente en lo colectivo y futbolístico, con muy pocas ideas, un mediocampo muy débil y una defensa demasiado débil para lo que es U y para cualquier equipo grande. Muy poco los Tapia, lo de Morales bajísimo, Andía ni hablar. Seymour y Brun inexistentes en el mediocampo, Osorio no sé si jugó este partido, Junior Fernandes tampoco sé si jugó y Ronnie Fernández se consagra como el único con actitud. Puedes decir que la U juega mal, pero la actitud es la que tienes que poner en la cancha y el único que demostró estar jugando un Superclásico fue Ronnie Fernández”, sostuvo el exfutbolista al hacer un análisis de la nueva derrota azul en Macul, en su rol de comentarista en Radio Agricultura.

“Lamentablemente llevamos cinco fechas de campeonato y no sé qué pueda pasar en el futuro con la U. Tienen que salir a dar explicaciones Roggiero, Clark, Aubert y Santiago Escobar, porque este equipo no juega a absolutamente a nada. Lleva meses de trabajo, lleva varios partidos para mostrar algo, pero sinceramente yo veo a la U y no sé qué opinar, el equipo tiene cero argumentos futbolísticos. Es difícil hacer un análisis futbolístico de la U. Solamente decir que esta es una vergüenza que nos hacen pasar los dirigentes a los hinchas de la U”, continuó.

En términos futbolísticos más específicos, Pinilla reprochó a Santiago Escobar y su planteamiento táctico. “Tiene que ser un 4-4-2. Cuando las cosas están en evolución, cuando le estás dando una forma de jugar a tu equipo, lo principal es pararte con un 4-4-2 e ir de a poco instaurando tu idea. Se nota que Santiago Escobar trabaja mal, yo no estoy en el día a día del equipo, pero veo cómo funciona el equipo y me doy cuenta que no trabaja absolutamente nada, no hay un mecanismo de jugadas, no hay vértigo, no hay presión”, estableció.

Por todo lo dicho, el exdelantero hizo un llamado a la administración de Azul Azul. “Yo necesito y quiero que salgan a hablar los dirigentes. Hasta cuándo se esconden y nos hacen hacer el ridículo”, manifestó.

“Y tampoco es culpa de los jugadores, este equipo está mal conformado. A este equipo le falta jerarquía, le falta un jugador fuerte en defensa, le falta un contención de peso, porque creo que Brun, sinceramente, no va a estar a la altura”, cerró.