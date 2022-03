Solari responde a críticas: “Me da bronca cuando dicen que no siento la camiseta”

Luego de un par de bajos partidos, Pablo “Pibe” Solari volvió a brillar para Colo Colo en el Superclásico 191 contra la Universidad de Chile. El joven atacante fue elegido como la figura del partido en la victoria de los albos por 4-1 sobre los azules.

Tras el encuentro, el argentino se refirió a su desempeño en las fechas pasadas, en las que recibió múltiples críticas luego de conseguir solo cinco puntos de los 12 disputados.

“Nos caímos un poco, nos faltaba afinidad en algunos jugadores. Me hago responsable de que pude hacer cosas mejores. Me da bronca cuando dicen que no siento la camiseta, porque uno sabe cómo siento este club y siempre lo doy todo. Quizás no me salen todas las cosas, pero soy humano y no me sale todo bien”, comentó Solari a la transmisión oficial de TNT Sports.

En la misma línea apuntó que “trato de no tomar en cuenta a la gente que dice que es hincha y que para mí no lo es. Mis compañeros me dan confianza, contra Audax o Huachipato no anduve bien y soy autocrítico. Creo que hoy me faltaron muchas terminaciones que si lo hubiese hecho mejor quizás anotábamos más goles”.

La figura del encuentro aseguró que “ganamos este partido porque veníamos mal y supimos revertir la situación. Sabíamos que debíamos volver a ser lo que eramos. No nos estaban saliendo las cosas, era algo frustrante porque trabajamos muy bien. Gracias a Dios hoy se nos pudo dar y fue un partido increíble”.

Finalmente, descartó que su bajo rendimiento esté relacionado a su frustrada partida al América de México en el último mercado de fichajes: “Yo siempre estuve enfocado en Colo Colo, se lo hice saber a Gustavo en su momento. Le dije que yo no estaba manejando nada, era entre mi representante y el club. Mi cabeza siempre ha estado 100 por ciento acá, pero que si me tocaba salir era una lástima porque a este club lo aprecio mucho”.