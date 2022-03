A Pinilla no se le pasa la rabia con la U: exige que Escobar y Roggiero se vayan juntos “de la manito”

Pasó un día de la inapelable derrota 4-1 que sufrió Universidad de Chile ante Colo Colo en el Superclásico, y Mauricio Pinilla sigue sin poder despojarse de la rabia que le produjo el nivel exhibido por el equipo de Santiago Escobar en Macul.

En la edición de este lunes de Deportes en Agricultura, el exfutbolista dijo que ayer domingo “estaba enojado, por la actitud. A mí la actitud es la que me vuelve loco, puedes jugar mal, bien o a nada, pero si falta actitud eso me toca un poquito los cojones”.

Tras ello, volvió a lanzar duros dardos, específicamente hacia el director técnico Santiago Escobar, como también al gerente deportivo Luis Roggiero. En el caso de “Sachi” fue categórico: “hay que despedirlo”.

“¿A qué juega la U? Si tú me dices no es que la U ha demostrado algo, pero no ha demostrado nada y el plantel fue conformado con el visto bueno de él, entonces también es responsable, y (Luis) Roggieron ni hablar”, argumentó el exdelantero.

"Galíndez es muy buen arquero, pero jugar en la U es muy distinto" https://t.co/78l5osjRg4 — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) March 7, 2022

“Roggiero tiene que aparecer y decir ‘muchachos me equivoqué, me quedó grande el ponchito y me lo voy a sacar’, y si se va Escobar se tiene que ir Roggiero de la manito, juntitos los dos porque sinceramente este equipo no juega absolutamente a nada”, agregó.

Tras ello, Pinilla habló del plantel. “Sinceramente, el hincha de la U que puede esperar si uno de los equipos más grandes de nuestro país se refuerza con un central que perdió la categoría el año anterior”.

“No digo que Nacho Tapia pueda tener una buena temporada y mejorar, porque es un jugador joven, pero ya partamos desde la base de que eso no puede pasar. Entonces desde ese punto de vista las cosas partieron mal y Escobar, claro, dice que asume su responsabilidad pero nosotros tenemos que criticar porque la U no juega a nada, yo no puedo hacer un análisis futbolístico de la U porque no sé realmente, aunque he tratado de darle un dibujo a su forma, pero no lo encuentro”, estableció.

Por último, cargó duro contra Camilo Moya, quien fue expulsado por una violenta infracción en el Superclásico. “Se tiene que ir a préstamo ya, Moya no puede jugar más en la U, o sea, una cantidad de errores en los últimos partidos, una irresponsabilidad y esta es en un Superclásico”, manifestó.