La verdadera historia de la foto viral del supuesto joven ciego y su abuelo

NO es invidente. / Facebook: Ricardo Rawers

Una de las tantas imágenes que se hicieron virales en redes sociales durante la trifulca en el estadio La Corregidora de Querétaro, fue la de un joven con lentes oscuros abrazado de una persona mayor, de quien se dijo que supuestamente era ciego.

Ante los miles de comentarios que generó la imagen, fue el propio joven quien desmintió la información en su cuenta de Facebook, afirmando que no es invidente, y que solo traía unos lentes oscuros.

Agregó que en la imagen se puede ver que está abrazando a una persona mayor, su abuelo, y lo hizo porque tenía miedo y trataba de calmarlo.

“Ya uno no puede ponerse sus lentes placosos porque te hacen pasar por ciego y te inventan mil historias. Si estaba así era porque estaba cuidando y calmando a mi abuelito porque él estaba asustado y no había a donde correr, todos eran contras, pero pues gracias a dios no nos pasó nada, soy tendencia. Ya lo último que falta es que pongan que ya fallecí”, escribió Ricardo Rawers en su perfil de Facebook.