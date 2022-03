Olmos reprochó el nivel de Lucero en Colo Colo y Borghi le salió al cruce con un contundente argumento

Tras el sólido triunfo 4-1 de Colo Colo sobre Universidad de Chile en el Superclásico disputado ayer domingo en el Estadio Monumental, el exentrenador y actual comentarista Juvenal Olmos reprochó el nivel de Juan Martín Lucero, delantero argentino que llegó en el último mercado de fichajes al “Cacique” como carta de gol para la temporada 2022.

“Al debe aún Lucero, al debe aún el goleador de Colo Colo. Estar en Colo Colo, llevar 5 partidos, haber convertido solamente 2 goles, estar algo ausente del juego colectivo que desarrolló el equipo, no digo que me parece preocupante, pero sí es extraño, porque si algo tuvo Colo Colo hoy fue haber jugado de la mitad de campo hacia adelante, por lo tanto siempre estuvo en cercanía, no es que no lo hayan abastecido”, dijo Olmos en la edición post Superclásico de “Todos Somos Técnicos”.

El actual rostro de TNT Sports reforzó su postura al plantear que “una de las entrevistas más contundentes que tuvo nuestro programa fue al ‘Sacha’ Sáez, post salida de Católica. Y le preguntamos ‘si usted pudiese cambiar algo de lo que hizo en Católica, eso de correr para todos lados, ¿lo hubiese cambiado por hacer más goles’?. Y dijo que ‘sí, claro’, porque el ‘9′ vive de goles, no vive de asistencias. En eso es lo que yo sostengo mi opinión sobre Lucero”.

Tras dichos comentarios, Claudio Borghi tomó palabra y lanzó un contundente argumento. “Es verdad que el ‘9′ vive de goles, pero el equipo vive de triunfos y, a veces, no importa quién haga los goles. Por eso tantas dudas cuando llega un ‘9′ y le ofrecen un premio por la cantidad de goles que va a hacer. Ahí yo digo que no le den ese premio, porque va a patear todo al arco. El ‘9′ evidentemente tiene que hacer goles, pero también generar situaciones de gol”, estableció el “Bichi”.

Minutos después, Olmos insistió en su punto, con las siguientes palabras: “Yo voy solamente a un punto sin rotular un nombre. Un centrodelantero tiene que responder a un rol determinado y el rol del centrodelantero es hacer goles. ¿Se acuerdan del ‘Tanque’ Silva? Se volvió loco en la Católica corriendo para todos lados, pero no hizo goles y se tuvo que ir. El ‘Sacha’ Sáez exactamente lo mismo. Morales hizo 11 goles la temporada pasada versus Zampedri que hizo 22. Si Morales hace 16 goles, termina siendo campeón Colo Colo. Por qué digo esto, porque hay posiciones que responden a una característica determinada”.