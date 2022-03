Beausejour apuntó a Escobar tras el desastre azul en Macul: “La U hizo todo lo posible para facilitarle demasiado la tarea a Colo Colo”

El exfutbolista Jean Beausejour, quien hace sus primeras armas como comentarista deportivo, manifestó un duro juicio sobre el planteamiento de Santiago Escobar en el reciente Superclásico, en el que la U sufrió una dura goleada 4-1 ante Colo Colo en el Monumental.

Quien jugara el clásico mayor del fútbol chileno desde ambas veredas, apuntó que esta última caída de Universidad de Chile ante el “Cacique” no pasó por los jugadores -aunque no los exculpó-, ya que la propuesta táctica de “Sachi” le allanó el camino del triunfo a los albos, sobre todo en los primeros minutos de partido.

“Las veces que fui al Monumental jugando por la U, la mañana esa nunca me levanté pensando que iba a perder, todo lo contrario, me levantaba con la ilusión de romper la racha y con la convicción de que iba a ganar”, partió contextualizando “Bose” en ESPN.

¿Debe seguir Escobar en la U? https://t.co/st4rVsxaRI — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) March 8, 2022

Tras ello, estableció lo siguiente: “en ningún caso quiero exculpar a los jugadores, pero creo que la U hizo todo lo posible, en cuanto a planteamiento táctico de Escobar, para facilitarle demasiado la tarea a Colo Colo. O sea, el escenario ideal para los Costa, Solari, Gil, era con espacio”.

“Uno, a priori, decía que este partido se ganaba en mediocampo, pero la U tenía dos jugadores para cuatro: Pavez, Fuentes, Gil y Costa hacían un 4 contra 2 contra Seymour y Brun. En términos tácticos, lo termina ganando principalmente Quinteros en los primeros minutos”, complementó.

Para cerrar su argumento, el bicampeón de América con la Roja estableció que “las veces que me tocó a mí ir al Monumental, en muchos de esos partidos sí tuvimos una propuesta buena desde lo técnico. Pero ahí, obviamente uno hace una crítica, porque en algunos no estuvimos a la altura como jugadores, pero este no fue el caso. En este partido es evidente que el planteamiento táctico no fue el suficiente”.