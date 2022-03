Roggiero saca la voz en la U: “Para generar alegrías, nos demanda tener tranquilidad y paciencia para no tomar decisiones apresuradas”

Tras la dura derrota que sufrió Universidad de Chile ante Colo Colo en el Superclásico y los contundentes cuestionamientos que se hicieron tanto al cuerpo técnico de Santiago Escobar como a la administración de Azul Azul, el ecuatoriano Luis Roggiero, gerente deportivo de la U, sacó la voz y habló públicamente del difícil presente que atraviesa el club estudiantil.

“Creo vivirlo en primera persona, ver una escena dramática de jugadores sufriendo en el camarín. Sé perfectamente lo que pasó el domingo y en primera persona. Sé donde estoy. Es un club histórico, que no viene de una dinámica favorable y se requiere paciencia y unidad. Todos llevamos la U en el pecho y tenemos que entender que este momento, para generar alegrías, nos demanda tener tranquilidad y paciencia para no tomar decisiones apresuradas”, declaró Roggiero en conferencia de prensa.

“Sin duda que los resultados tienen importancia. Como he dicho en su momento, estamos para construir un proyecto de mediano y largo plazo, donde tenemos que obtener resultados. Le damos la importancia que corresponde, para poder ir generando bases y construyendo un equipo que se fundamente en un funcionamiento colectivo”, complementó.

Por otro lado, el economista ecuatoriano respondió a las críticas que apuntan que durante su gestión se han fichado jugadores por presiones externas. “Con todo respeto, yo no hubiera dejado casa, club, familia, para venir a que me impongan las cosas. Estaré acá mientras podamos seguir teniendo un impacto en la dirección, con un equipo de trabajo que es adecuado. Que no queden dudas en ese sentido”, estableció.

“Yo soy el más exigente conmigo mismo y es esa exigencia la que me marca el día a día. El tener una exigencia y presión externa la entiendo como parte de un club grande como la U, pero soy el primero y el que más se autoexige y así lo hago con la gente que trabajo. Si queremos aspirar al alto rendimiento, viviremos en torno de una exigencia constante”, agregó.

La situación de Escobar y “Vitamina”

Respecto a lo que sucede con el staff técnico encabezado por el colombiano Santiago Escobar, Luis Roggiero comentó que “la situación actual del cuerpo técnico es que está trabajando a plenitud y es evidente que tenemos un problema defensivo, pero no gira en torno a jugadores, sino a funcionamiento y eso se tiene que corregir y estamos trabajando en eso”.

Al ser consultado por el nombre de Pablo “Vitamina” Sánchez como posible reemplazante de “Sachi”, el gerente deportivo de Azul Azul dijo que “no corresponde hablar de nombres, porque tenemos un entrenador, tengo constantes reuniones con él y en ninguna de esas reuniones se ha condicionado un resultado”.