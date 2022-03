Nehuén Mario Paz, el nuevo refuerzo de la UC: “Le dije a Gary que lo estaré esperando”

El técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, confirmaba en la previa al duelo de mañana ante Everton que su último refuerzo, el defensa central argentino Nehuén Paz, estará convocado para el compromiso por la sexta fecha. Las lesiones de Branco Ampuero y Germán Lanaro complotan para que el último fichaje del tetracampeón no sólo esté citado, sino que sea titular, convirtiéndolo en el refuerzo de esta temporada que más rápido se haga asomar entre los estelares, justo cuando se ha cuestionado la solvencia defensiva “cruzada” y tras dos derrotas consecutivas. El bonaerense, eso sí, asegura que está listo y preparado para el desafío, además de adaptado al club y al equipo.

A su arribo, ya comentó la importancia de Gary Medel para su fichaje en Católica. ¿De verdad fue relevante para su venida a Chile?

—Con Gary hicimos una gran relación y, obviamente, al recibir el llamado de Católica, lo primero que hice fue hablar con él, porque es una persona que conoce muy bien al club y a la ciudad también. Después, hablé con varios otros amigos que han jugado en esta liga, que me hablaron muy bien de la competencia y de Santiago como lugar para vivir. Recibí las mejores recomendaciones. Pero qué mejor que la palabra de Gary para hablarme del club.

Usted firmó por cuatro años con la UC. Se asume que hablaron de jugar juntos acá...

—Eso es algo que él, de vez en cuando, lo habla. Quiere mucho al club y me imagino que lo ha dicho. Le dije que lo estaré esperando. Jodemos con esas cosas. Ojalá podamos tenerlo pronto acá....

Vuelve a jugar en Sudamérica luego de casi seis años y firma por cuatro temporadas.¿Es un retorno o un paso para relanzar su carrera?

—El interés que ha tenido Católica conmigo, de darme la confianza con un contrato por cuatro años y demostrándome las ganas que tenían de contar conmigo, me hacen pensar en estar acá y hacer las cosas bien. No suelo pensar a futuro. Mi idea es mentalizarme en lo que debo hacer acá, con un equipo que ha logrado muchos títulos en los últimos años, y vengo a tratar de ayudar a conseguir más logros para la institución.

Usted jugaba en la Serie B italiana. Obviamente, venir a Chile no es un paso adelante. ¿O sí?

—Sabía dónde venía, al equipo que venía: que juega Copa Libertadores todos los años, que pelea siempre el campeonato, que viene de cuatro títulos nacionales seguidos... Tenía seis meses más de contrato en Crotone y apareció esta posibilidad en este club, que compite siempre para ganar, y con contrato a cuatro años. Cuando me llegó la propuesta y hablé con las personas con las que creía que tenía que hablar, llegué a la conclusión de que era una linda oportiunidad para seguir creciendo.

Usted llega como el reemplazante de Valber Huerta, un defensa central también zurdo, que se caracterizaba porque aportaba en el inicio del armado de las jugadas desde atrás. ¿Tiene cosas que, efectivamente, lo asimilen con el estilo de Huerta?

—El cuerpo técnico me ha mostrado muchos partidos, para ver cómo jugaba el equipo desde que ellos están al mando del plantel. Tengo mis características y puede ser que tengamos algunas cosas similares. Seguramente por eso han querido contar conmigo. Pero estoy acá para hacer lo mío, con la experiencia de mis casi 10 años de carrera, y espero ayudar y aportar al equipo en lo que el técnico quiera y necesite, y hacer que los objetivos se cumplan a final de temporada.

Todo indica que contra Everton, mañana, le tocará debutar y como titular. Algunas circunstancias harán que sea el refuerzo que más tarde llegó y que más pronto sea titular, respecto a quienes llegaron en la pretemporada. ¿Se siente acoplado ya a sus compañeros tras dos semanas de trabajo?

—Me he sentido muy bien, que es lo más importante en estos primeros días, junto a conocer a mis compañeros, tanto dentro como fuera de la cancha. Obviamente, lo más importante es hacerlo respecto de lo que ocurre dentro de la cancha, para conocer cómo se mueven dentro del campo. Estoy hace una semana y media entrenándome con ellos y me siento muy cómodo.

¿Y está listo para el debut, considerando que el último partido con el Crotone lo disputó a principios de febrero?

—Física y futbolísticamente estoy bien. Cuando comenzaron las charlas con Católica, tuve que hablar con la gente del Crotone y ahí dejé de jugar, porque estábamos tratando de arreglar la salida. Pero siempre entrené con el equipo, competí y no perdí ningún día. En Europa no hay vacaciones más que una semana en enero. Estas dos semanas me han ayudado para volver a estar bien.

Le toca justo debutar tras dos derrotas consecutivbas, algo bien extraño en la UC en las últimas temporadas...

—He visto todos los partidos de este campeonato. Los tres primeros, seguramente, fueron mejores, porque todo es mejor cuando se gana. En cambio, en los últimos dos, no he visto todo malo. Hemos hecho, puertas adentro, la autocrítica, para corregir los errores y para seguir haciendo bien las cosas que estamos haciendo correctamente. Esperamos que mañana, en casa, volvamos a sumar de a tres, para seguir peleando arriba, que es lo que este equipo tiene que hacer durante la temporada.

¿Siente que, defensivamente, les está faltando algo? Les han convertido nueve goles en cinco fechas...

—No creo que haya faltado algo. No me gusta hablar de estas cosas habiendo estado afuera de la cancha. Se ha hablado puertas adentro y estamos corrigiendo los errores, tanto defensiva como ofensivamente. La idea es mejorar ante Everton.

Por último, ¿con qué se sentiría conforme a final de temporada?

—Éste es un equipo que viene saliendo campeón. El objetivo es el mismo. Tanto en lo personal como en lo grupal, el objetivo debe ser poder salir campeón y hacernos cada vez más fuertes en el plano internacional.