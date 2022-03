Manuel Pellegrini y la política: “No sé por qué la gente piensa que soy de derecha”

El técnico nacional Manuel Pellegrini habló como pocas veces respecto de su posición política en nuestro país, mostrándose totalmente sorprendido con la opinión que la gente tiene de él.

“No sé por qué la gente piensa que soy de derecha. Nunca lo he expresado”, comentó el “Ingeniero” en conversación con Las Últimas Noticias. Agregando que “ambos lados tienen responsabilidades” en el progreso del país, reconoció.

En la oportunidad, el técnico del Betis de España respaldó sus dichos como rostro de una AFP asegurando que “las AFP no son de derecha”.

“Se trata de un sistema de pensiones con el cual uno puede o no estar de acuerdo. La clase política en Chile tanto de izquierda como derecha ha tenido un declive en los últimos años. Eso se ha traducido en un freno a la senda de progreso sostenido que había mostrado el país las última décadas”, añadió.

“ADHIERO AL ESTALLIDO”

Respecto a su opinión del estallido social y de la Nueva Constitución, Manuel Pellegrini confesó que apoya totalmente las demandas ciudadanas, pero criticó los destrozos realizados “todos los viernes”, en relación a constantes manifestaciones en Plaza Italia desde el 18 de octubre de 2019.

“Para mí el único estallido social fue el que hubo cuando se reunió un millón de personas a protestar por las injusticias en educación, salud, pensiones y por las colusiones. A eso adhiero claramente, pero no a las destrucciones ni los actos que se hacen todos los viernes”.

Finalmente, señaló que iniciará las gestiones para votar desde España en las próximas elecciones de nuestro país. “Yo siempre he votado, aunque la última vez para presidente no pude porque no alcancé a cambiarme para votar en España. Iré pronto al consulado para ver qué tengo que hacer para votar”, aseguró.