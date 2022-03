Jorge Garcés responde a críticas tras derrota de Wanderers: “Prefiero estar acá y no en Ucrania”

Santiago Wanderers cayó ayer miércoles por 3-1 ante Rangers, por lo que sigue sin sumar triunfos en la Primera B.

Tras el fin del cotejo, el entrenador caturro Jorge Garcés explotó contra las críticas y envío un mensaje.

“Hay personajes que siguen hinchando las pelotas por ahí y por acá. Quieran a Wanderers, hue…”, afirmó.

Hinchas de la Universidad de Chile hicieron rayados en Santa Laura apuntando a los jugadores y a los dirigenteshttps://t.co/Rcrv0W2b8D — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) March 17, 2022

“Dicen que son wanderinos, y no son wanderinos, ni una mie… que son wanderinos. Lo único que saben es venir a hinchar las pelotas ahí a todo el mundo, al primero que se les pare. ¿No creen que eso no les genera incertidumbre a los chicos jóvenes que tenemos en el equipo? ¿Hasta cuándo? Ya no están en Wanderers, que se vayan de una vez por todas. No entiendo, de verdad. El amor a Wanderers se le tiene de otra manera”, expresó.

Posteriormente, Garcés señaló que “no entiendo qué pasa con la gente. Sabemos que el mundo está agresivo, sabemos que la gente anda agresiva y en otra”.

“Prefiero estar acá y no en Ucrania viejo, de verdad, así como se está viviendo”, remató.

Revisa las palabras de Jorge Garcés