Luis Jímenez anuncia su retiro para fin de año: “Lo venía pensando hace mucho tiempo”

El veterano delantero chileno de Palestino, Luis “Mago” Jiménez, sorprendió al medio futbolístico nacional tras revelar que se retirará del fútbol profesional al terminar este año, dejando atrás 21 temporadas en las canchas.

La noticia la dio a conocer en entrevista con La Tercera, en la que explicó las razones detrás de la determinante decisión de colgar los botines tras más de dos décadas en el profesionalismo nacional e internacional.

El futbolista de 37 años señaló que “me retiro a fin de año. Lo venía pensado hace mucho tiempo. Ya le venía dando vueltas a la decisión de dejar de jugar. Siempre he dicho que me gusta ser un aporte, competir. El año pasado lo terminé bastante mal, con lesiones graves, que no me dejaron terminar de manera normal”.

“Me perdí los dos últimos meses de campeonato. Tuve una lesión que es bastante incierta, como lo es una pubalgia. Con una pubalgia no hay una fecha de retorno, como sí lo es con un desgarro. La pubalgia es mucho más inestable, es una lesión rara. Me sentía mal”, agregó.

En la misma línea, el “Mago” miró en retrospectiva su trayectoria, realizando un positivo balance: “Estoy contento de la carrera que he hecho. Jugar en Europa, en uno de los equipos más importante de Europa en esos años (Inter de Milán), jugar en la selección chilena, haber sido campeón en el club que me vio nacer (Palestino). Jugué en Italia y salí campeón, igual que en Emiratos Árabes y Qatar. No me puedo quejar de lo que hice. Pudo haber sido mejor, obvio. Pero me voy súper contento”.

El delantero concluyó aclarando que su intención siempre fue retirarse en el cuadro de los “árabes”, en el que debutó en 2001. “Tuve varias ofertas del fútbol chileno de equipos que jugaban torneos internacionales. Les agradecí a todos, pero ni siquiera alcanzamos a negociar. No estaba dentro de mis planes”, finalizó.