“Quería buscar una casa en Las Condes y estaba muy lejos del complejo”: Fuentes revela las razones del fugaz paso de Larrondo por Audax

Ronald Fuentes, director técnico de Audax Itlaiano, reveló las razones del fugaz paso del delantero argentino-chileno Marcelo Larrondo por el club floridano.

“Fue más que nada un tema personal, él lamentablemente no pudo encontrar un lugar donde vivir, quería buscar una casa en Las Condes y estaba muy lejos del complejo de entrenamientos también, entonces se le complicó todo”, declaró el entrenador de los audinos en TNT Sports

“Los tiempos que tenía presupuestado para acostumbrarse no fueron los óptimos y su familia tomó la decisión por lo mismo, como habían empezado los colegios no se vinieron y eso al final gatilló que Marcelo no siguiera con nosotros”, añadió.

La estadía de Marcelo Larrondo en Audax Italiano sólo se extendió por un par de semanas. A nivel de partidos oficiales, el exatacante de River Plate vio minutos ante O’Higgins y Palestino, registrando un total de 14 minutos en su paso por el club de colonia.