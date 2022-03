Escándalo en el fútbol chileno: acusan presiones desde Santiago para favorecer a Huachipato en la promoción

Una grave denuncia remece al fútbol chileno. Una investigación periodística estableció que desde Santiago hubo presiones para favorecer a Huachipato en la controvertida liguilla de promoción ante Deportes Copiapó.

La revista Tribuna Andes tuvo acceso a unos audios particulares de árbitros, en los que se da cuenta de un compartamiento irregular por parte de un integrante de la Comisión de Arbitraje, en el momento que Francisco Gilabert revisaba el VAR para decidir si cobraba penal en favor de Huachipato, en el duelo de revancha de la promoción que se disputó en el CAP.

Gilabert se demoró casi dos minutos en tomar la decisión. En los audios oficiales del VAR, liberados por la ANFP, se pudo apreciar que pese a los argumentos en contra de sus asistentes Cristián Droguett y Loreto Toloza, el juez central determinó cobrar la pena máxima en favor de los acereros, por una supuesta falta de Diego García sobre Walter Mazzanti. Posteriormente, Cris Martínez convertiría el penal y con dicho tanto Huachipato se impuso por 1-0, sellando así su permanencia en Primera.

En esos casi dos minutos en que Gilabert se enfrentó al monitor del VAR, según se consignó en los audios a los que tuvo acceso Tribuna Andes, se produjeron las “presiones indebidas” para que Gilabert cobrara el penal en favor de Huachipato.

El reportaje asegura que un integrante de la Comisión de Arbitraje llamó a Mario Vargas -Quality Manager (QM) del encuentro y quien las oficia de inspector de los jueces-, para que se cobrara la pena máxima en favor del elenco de Talcahuano. “Para Santiago, es penal”, habría sido el mensaje que traspasó el QM al cuerpo referil encabezado por Gilabert.

Según esos mismos testimonios de árbitros en los que se basa la investigación a cargo del periodista Danilo Díaz, a Gilabert “no le pareció infracción, pero ante la insistencia y la intempestiva modificación de criterios de sus compañeros del VAR, entendió que tenía que cobrar penal, con sensación de no pitar lo que él pensaba”.

Hablan los involucrados

En el mismo reportaje, Mario Vargas dio su versión de los hechos y negó las acusaciones. “Nunca recibí ninguna llamada desde Santiago. Yo no dije nada. Ninguno de los integrantes de la Comisión Abritral me mandó un mensaje o me llamó”, aseguró.

Mientras tanto Francisco Gilabert fue en la misma línea y simplemente asumió como un error, tanto de su parte como del resto del equipo involucrado, el haber cobrado ese penal en favor de Huachipato.

“Me equivoqué en la evaluación de una jugada puntual y lo pagué caro. Al revisarla cometí un error, pero esto es un trabajo en equipo. Los más perjudicados fueron mi familia y yo”, declaró.