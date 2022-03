Ronald Fuentes: “Me preocupa la poca paciencia con el DT nacional, me hace reflexionar si debo seguir en esto”

El director técnico Ronald Fuentes hizo sus descargos tras ser despedido de Audax Italiano y acusó que en el medio futbolístico chileno existe poca paciencia con el DT nacional, en comparación con lo que ocurre con los entrenadores extranjeros.

“Me preocupa la poca paciencia con el técnico nacional, me hace reflexionar si debo seguir en esto. Hay poca paciencia sobre todo con los técnicos chilenos. Me preocupa y a la vez me asusta. Hay más paciencia con los técnicos extranjeros. Si vuelvo a trabajar también buscaré tomar mejores decisiones. Lorenzo (Antillo, ex presidente de Audax) tenía paciencia y los nuevos dueños no”, declaró Fuentes en Radio Cooperativa.

“Me voy a replantear varias situaciones, es una de las opciones que estoy viendo. También hay un tema familiar. Este es un buen momento para pensar y si sigo lo hago fortalecido. El equipo estaba jugando bien, nos parábamos de igual a igual ante todos, pero eso no bastó para que nos aguantaran, al menos, dos partidos más. Nos tocaba con Unión Española, que era factible ganarles porque los conozco bien”, continuó.

El mundialista en Francia 1998 fue más allá y aseguró que “si hubiésemos sabido que el club estaba en venta no habríamos firmado, eso lo supimos después. Hablé con uno de los dueños y le planteé la idea de juego y no sé si no le gustó o creía que no podíamos ser capaces de hacerlo. Cuando estaba Lorenzo Antillo pensábamos traer cuatro jugadores, pero después cambió todo”.

“La primera conversación que tuvimos planteé la forma de jugar y terminé con una sensación extraña. Pero se asustaron porque sentían que no teníamos plantel para la forma de juego que planteamos. Querían sacarnos incluso después del partido con Palestino, pero los jugadores hablaron con ellos y le dijeron que estaban contentos y ahora nos sacaron”, complementó.