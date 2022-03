Arturo Vidal tras la derrota en Brasil: “Nosotros todavía tenemos mucha fe”

Un afectado Arturo Vidal habló en conferencia de prensa tras la dura goleada de Brasil sobre Chile, que dejó a La Roja prácticamente fuera del mundial de Qatar. A pesar de que las opciones matemáticas son pocas, el volante aseguró que en el camarín chileno aún no pierden la fe.

“Las eliminatorias en general son muy difíciles, si no te concentras, si te equivocas eso te pasa la cuenta, como nos pasa ahora. Todavía tenemos chances, nos queda un partido en casa. Tenemos que descansar, prepararnos de la mejor forma, ganar el último y ver qué pasa, ojalá poder clasificar” comentó Vidal.

“Todavía nos queda un partido, tenemos chances, el que no cree, mala suerte. Nosotros todavía tenemos mucha fe, sabemos que está difícil, pero mientras tengamos chances vamos a pelear hasta el final” agregó el volante del Inter de Milán.

Para cerrar la conferencia, Vidal fue consultado sobre el apoyo de los dirigentes, pero evitó referirse al tema: “Es una pregunta que no va al caso, no me interesa hablar de los dirigentes, me interesa hablar de fútbol, preparar lo que viene. Hoy fue una derrota muy fuerte, solo nos queda preparar el próximo partido”, concluyó.

La Roja se jugará su última posibilidad de ir al mundial ante Uruguay el próximo martes 29 de marzo, desde las 20:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.