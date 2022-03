Italia y los equipos que fracasaron en su camino a la Copa del Mundo

La Selección de Italia vivió uno de los peores episodios en su historia. Los azules no estarán en Qatar 2022, luego de caer en el Repechaje de la UEFA, ante su similar de Macedonia.

Cuando el sorteo los emparejó en la llave todo pintaba para un camino fácil, sobre todo, porque La Squadra Azzurra jugaría en su casa, con el apoyo de sus aficionados.

Pero con el pasar de los minutos, la frustración se apoderó de los italianos, ya que durante 90 minutos no pudieron anotar

El cronómetro marcó el minuto dos de los cinco que agregó el silbante central, pero en ese momento Macedonia anotó un gol histórico, que dejó fuera por segundo Mundial consecutivo a la Selección de Italia.

Las caras en la tribuna fueron de incredibilidad, pues el campeón de la Eurocopa estaba siendo eliminado por un equipo de menor fuerza.

La frustración se apoderó de los futbolistas, quienes vieron pasar una vez más la oportunidad de jugar una Copa del Mundo.

De un momento a otro, La Squadra Azzurra pasó de la gloria al infierno, pues en menos de un año todo se fue a la borda.

“Así como julio fue lo mejor que me pasó a nivel personal, esta es la mayor decepción. Esta noche ha ocurrido algo increíble. No deberíamos haber estado ahí, hicimos todo lo posible para ganar el partido, pero algunos encuentros son así. El gol en el minuto 90 parece que fue a propósito. No sé qué decir. Lo siento mucho por los jugadores.

“La decepción es demasiado grande para hablar de mi futuro. Sin embargo, estoy seguro de que el equipo tiene uno muy grande”.

— Roberto Mancini, timonel de Italia