Martín Lasarte: “Tras el primer gol nos desconcentramos y ahí está la clave”

Tras la goleada por cuatro tantos a cero de Brasil sobre Chile el director técnico nacional, Martín Lasarte, habló en conferencia de prensa haciendo su análisis del encuentro, también se refirió a las posibilidades de llegar al mundial de Qatar y sobre la Generación Dorada.

[ Chile cayó goleado ante Brasil en el Maracaná y necesita de un milagro para clasificar a Qatar 2022 ]

“Los planteamientos a veces se ajustan a los resultados y a veces no, yo creo que el primer tiempo Brasil tuvo el dominio tras el primer tiempo. Recibimos un gol de penal y ahí está el error nuestro nos desconcentramos y recibimos un segundo gol y ahí está la clave.” Comenzó explicando el seleccionador nacional.

“En el segundo tiempo comenzamos muy bien, Montecinos entró bien e incluso hicimos un gol que se anuló, eso golpea a un equipo. Después el partido se hizo largo y complicado, el resultado habla más que yo” agregó.

Respecto a las posibilidades de La Roja, Machete no se da por vencido: “(Chile) no está eliminado, tenemos una chance, lógicamente remota, pero el fútbol tiene esas cosas. En el fútbol todo puede ocurrir, nosotros tenemos que ganar nuestro partido, esperar unos resultados que nos ayuden, pero es lo que hay, nos tenemos que aferrar a eso.”

El estratega también abordó la participación de Joaquín Montecinos y su posibilidad de ser titular en el siguiente encuentro: “De Montecinos no hablaba nadie, nosotros lo trajimos y ahora es prácticamente la resurrección del puntero derecho en la historia de Chile. No quiero cargar sobre Joaquín una mochila muy pesada, pero concuerdo que entró muy bien, tiene mucha personalidad y está claro que será una posibilidad para el próximo partido.”

Finalmente, Lasarte fue consultado si le duele este cierre para la Generación Dorada: “Me duele perder siempre, me duele perder de forma abultada y lógicamente me dolería muchísimo que estos muchachos que han hecho las cosas más lindas que le han ocurrido al fútbol chileno en la historia se tengan que despedir, no me gustaría. Tenemos que descansar, prepararnos bien, lo mejor que podamos para ganar nuestro próximo partido y lógicamente esperar que los otros resultados nos acompañen” cerró.