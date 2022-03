FIFAGate: aplazan sentencia de Sergio Jadue por decimotercera vez

El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, tendrá que seguir esperando para conocer su castigo por el caso FIFAGate, ya que la justicia de Estados Unidos volvió a aplazar su audiencia de sentencia por decimotercera vez.

En esta oportunidad no fue el chileno quien pidió cambiar la fecha, sino que fue el fiscal estadounidense a cargo del caso quien pidió más tiempo para seguir investigando. La cita quedó reagendada para octubre.

Desde noviembre de 2015, el exdirigente del fútbol nacional se encuentra en Miami, donde llegó declarándose culpable ante el FBI sobre casos de corrupción y, tras entregarse, ha continuado colaborando con las autoridades.

Pero lo que causa mayor sospecha es la razón detrás de los aplazamientos. El periodista Ken Bensinger, autor de Red Card, libro dedicado al caso, reveló hace unos meses que todo se debería a un acuerdo de conveniencia entre ambas partes.

“Los fiscales piden los aplazamientos. Quieren que los colaboradores estén disponibles para atestiguar en el próximo juicio. Si dejan que reciban sus penas antes, los condenados no tendrán ningún motivo dar testimonio”, señaló en ese momento.

Esto lo venía advirtiendo desde 2019. “Una vez que la jueza entregue la pena, ya la Fiscalía no tiene más palancas con los individuos que hoy están en Estados Unidos. Se van a la cárcel y no hay nada más que se les puede ofrecer a cambio de su colaboración”, añadió.

“Si yo fuera Sergio Jadue, una vez recibida mi pena, diría que no quiero saber nada más de la Fiscalía, que no los voy a ayudar más, que no voy a hablar con nadie y no voy a decir nada. Los fiscales saben que es así y por eso demoran que cumpla una sentencia en la cárcel. Será así hasta que realmente ya no sea de utilidad su testimonio”, finalizó.