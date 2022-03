200 partidos y 300 goles después, la “Generación Dorada” se juega su última chance

Si hay que establecer una fecha de nacimiento de la “Generación Dorada” en la selección chilena adulta, es el 7 de septiembre del 2007. Ese día, el cuadro dirigido por el debutante Marcelo Bielsa cayó por 2-1 ante Suiza en Viena.

En la oncena titular del “Loco” dijeron presente Claudio Bravo, Arturo Vidal, Mauricio Isla y Alexis Sánchez. El tocopillano marcó el 1-1 parcial.

Desde entonces han pasado casi 15 años, 202 partidos y 302 goles. Un exitoso camino que esta noche puede llegar a su fin si no se dan tres resultados: un triunfo sobre Uruguay en San Carlos de Apoquindo, que Perú no derrote a Paraguay en Lima y que Colombia no venza a Venezuela en Puerto Ordaz.

Desde aquella jornada en Austria, en el estreno del rosarino en la banca, la base de esta camada se ha dedicado a romper récords. Además de los dos primeros y únicos títulos de la “Roja”, en la Copa América del 2015 y en la Centenario del 2016, estos jugadores acaparan todos los registros importantes del combinado nacional.

Por ejemplo, ese gol del “Maravilla” contra los suizos fue el primero de los 49 que acumula por el “Equipo de Todos”, apartado donde es escoltado por su socio Eduardo Vargas, con 40 tantos. Atrás de ellos aparecen Marcelo Salas (37) e Iván Zamorano (34), mientras que cierra el quinteto el “Rey”, quien lleva 32 dianas y que ya avisó que seguirá jugando por la Selección pase lo que pase hoy en el estadio precordillerano.

Alexis, quien no se ha manifestado tajantemente respecto a su futuro en el conjunto criollo, también es quien suma más presencias vestido de rojo, con 147 encuentros. Completan el podio Gary Medel (144) y Bravo (143), que está cerca de cumplir 39 “primaveras” y cuyo registro pudo haberse cerrado el jueves en Brasil, pues está suspendido para el duelo frente a la “Celeste”.

Casi todo el Top 10 en este ámbito lo integran futbolistas de esta generación, ya que continúan la lista Isla (135), Vidal (132), Gonzalo Jara (115), Jean Beausejour (109), Vargas (106) -todos del “Club de los 100″- y Charles Aránguiz (95), quien ad portas de soplar 33 velitas podría seguir subiendo. Recién en el 10º puesto asoma un jugador de otra época, Leonel Sánchez, con 85 presentaciones.

Pase lo que pase dentro de unas horas, este grupo tiene asegurado su lugar de privilegio en la historia. El desenlace de las Clasificatorias dirá si tendrán una última oportunidad o si el conteo finaliza en el partido 203.