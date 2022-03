Andrea Díaz: “Estando tan lejos no lograba sentirlo, pero apenas llegué a Chile sentí el amor que hay para Ben”

Ben Brereton regresó a las canchas, aunque no fue de la mejor forma. El delantero fue titular en la derrota de la Roja por 2-0 frente a Uruguay en San Carlos de Apoquindo, resultado que dejó a Chile sin chances de ir al repechaje para el Mundial de Qatar 2022.

Pese a la eliminación, Andrea Díaz, madre del atacante nacional, manifestó todo su orgullo por el cariño de la hinchada chilena hacia su hijo.

“Vinimos al estadio en familia, somos como 22 personas. Ha sido precioso estar en Chile, precioso. Lo he pasado muy bien y he recibido mucho cariño. Estoy muy contenta. Ha sido increíble en realidad. Estoy muy emocionada de estar aquí en Chile, viendo a la Roja jugar y viendo a mi hijo. Todo ha sido súper lindo”, declaró Díaz en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Estando tan lejos no lograba sentirlo, pero apenas llegué a Chile sentí el amor que hay para Ben y todo lo que está haciendo. Estuve con la estatua en Penco y me emocioné. Ver tanta gente con su camiseta es algo increíble. No lo puedo creer”, añadió.

Sobre la derrota ante Uruguay y la eliminación del Mundial, la madre del atacante del Blackburn Rovers comentó que “nos vamos con pena, pero hicieron todo lo posible. Será para la próxima. Encontré que jugaron súper bien. Algunas veces se gana, otras se pierde y habrá que seguir luchando. Fue emotivo todo este ambiente”.