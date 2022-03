Claudio Borghi compara la debacle de la Roja con las crisis que experimentaron Colo Colo y la U

Para Claudio Borghi, exentrenador de la Roja y actual comentarista deportivo, la debacle que ha experimentado la Selección en la era de la Generación Dorada es comparable con las crisis que experimentaron en los últimos años los grandes del fútbol chileno.

“Es el tercer proceso que veo desperdiciado. Cuando me fui de Colo Colo, le dije al presidente: ‘Esto no es normal, no es para siempre. Hay que seguir trabajando. El club no solo no creció, bajó el rendimiento. Me voy a la U de (Jorge) Sampaoli, que logró cosas muy importantes, pero el equipo, en vez de crecer, se fue para abajo”, estableció el “Bichi” en la edición de ayer martes de “Todos Somos Técnicos”.

“Veo a la Selección Chilena que logró dos Copa América, no se hizo nada importante y esperamos que no venga nada importante para abajo”, agregó.

En la misma línea, Borghi puso sobre la mesa el presente de la UC. “Lo veo en Católica, que obtuvo un tetracampeonato y hoy no está teniendo un buen torneo. Cuando somos campeones, en vez de crecer y seguir invirtiendo, vamos bajando”, advirtió.

Por lo mismo, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 remarcó sus críticas respecto a la falta de inversión. “Queremos, bajando el rendimiento, lograr las mismas cosechas. Es imposible. Chile no trabajó durante esta buena generación de jugadores como debía. Las divisiones inferiores no las trabajó, no las propuso. Si no inviertes, no vas a crecer”, manifestó.