El once Sub 30 de Jean Beausejour pensando en los próximos desafíos de la Roja

Campos, Rojas, Ibacache y Osorio aparecen en el once de "Bose"

Una vez consumada la eliminación de la Roja del Mundial de Qatar 2022, en el medio futbolístico nacional ya comienzan las proyecciones de lo que se vendrá para la selección chilena en los próximos años.

En ese contexto, en el programa “Equipo F” de ESPN elaboraron distintos equipos Sub 30, con miras a los próximos desafíos que tendrá la Selección, entre ellos la Copa del Mundo de 2026.

En dicho contexto, el histórico de la Roja Jean Beausejour propuso un once con un esquema 4-3-3 y que parte con Cristóbal Campos en el pórtico, por sobre Brayan Cortés, quien ayer martes tuvo una correcta actuación en la caída 2-0 ante Uruguay.

“No es que lo ponga en desmedro de Cortés, que me parece que está haciendo las cosas muy bien y dando seguridad, pero me parece que Campos puede ser el arquero del futuro en Chile”, partió diciendo “Bose” sobre el meta de la Universidad de Chile.

Otro nombre que llamó la atención en el equipo del zurdo fue Ángelo Araos, actual mediocampista del Necaxa de México. “A mí me encanta, tuve la oportunidad de compartir con él en la U y es de esos tipos que tiene otro paso. Siento que él es muy recuperable. Le tengo todas las fichas puestas”, afirmó.

Para cerrar su equipo, el bicampeón de América con la Roja ubicó a Darío Osorio, promisorio jugador de la U, como puntero izquierdo. “Me encanta, siento que tiene otro paso, es de ese tipo de jugadores que uno los ve y dice ‘este muchacho podría hacer algo importante’”, sostuvo.

El once Sub 30 de Jean Beausejour es el siguiente: Cristóbal Campos (Universidad de Chile); Jeyson Rojas (Colo Colo), Paulo Díaz (River Plate), Guillermo Maripán (AS Mónaco), Álex Ibacache (Everton); Claudio Baeza (Toluca), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Ángelo Araos (Necaxa); Joaquín Montecinos (Xolos), Ben Brereton (Blackburn Rovers) y Darío Osorio (Universidad de Chile).