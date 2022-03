Gary Medel asume el “fracaso” de la Roja y hace un llamado: “Juntos debemos trabajar para encontrar un nuevo camino”

Tras el paso de algunas horas de la derrota 2-0 ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo que sentenció la eliminación de la Roja de Mundial de Qatar 2022, Gary Medel utilizó sus redes sociales para entregar una opinión más reposada sobre este nuevo traspié de la Selección.

“Como siempre lo he hecho en mi vida, hoy toca asumir. Ayer fracasamos como equipo y no conseguimos el objetivo. Pero no significa que se acaba la historia ni que vayamos a bajar los brazos o dejar de hacer lo que más nos gusta”, partió expresando el “Pitbull”, a través de una publicación en su cuenta en Instagram.

“Quiero agradecer a la gente, que a pesar del resultado, nos esperó, alentó y aplaudió hasta el final. Juntos debemos trabajar para encontrar un nuevo camino, una nueva generación y que nuestra selección vuelva a estar en el lugar que se merece”, agregó.

Para cerrar su mensaje, el experimentado futbolista que actualmente milita en el Bologna de Italia dejó las siguientes palabras: ”Lo único que no está permitido para los que perseguimos nuestros sueños, es rendirse”.

Cabe recordar que Gary Medel, quien portó la jineta de capitán en la derrota ante la “Celeste”, asistió a la conferencia de prensa post partido y remarcó que, a nivel personal, no da por cerrada su etapa en la Selección, por lo que está a completa disposición del cuerpo técnico que se haga cargo de la Roja, sea con Martín Lasarte o con otro DT a la cabeza.