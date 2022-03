Las diferentes señales en los caminos que se trazan los “históricos”

El martes por la noche se acabó un ciclo en la selección chilena. Tras cuatro procesos mundialistas, la “Generación Dorada” cierra un exitoso período, con dos títulos de la Copa América, una final de la Confederaciones y dos clasificaciones al torneo planetario.

Esos logros fueron agradecidos por el público durante la triste jornada en San Carlos de Apoquindo. Las ovaciones fueron principalmente para los referentes, quienes se emocionaron hasta las lágrimas, con Gary Medel y Arturo Vidal visiblemente afectados.

Pese a lo anterior, no está claro que los “históricos” vayan a dar un paso al costado. Dos ya avisaron que estarán disponibles para el nuevo DT de la “Roja”, otros dos no seguirían y los tres restantes, los más jóvenes del grupo, no se han manifestado.

Gary Medel

Fue el primero en avisar que estará disponible para el entrenador que llegue. “Mental y físicamente me siento muy bien, juego todos los partidos en Italia y lo mismo en la Selección. Creo que soy un aporte para el presente y para el futuro”, indicó el “Pitbull” en conferencia de prensa. Con 34 años y titular en el Bologna, fue el mejor defensa de la “Roja” rumbo a Qatar.

Arturo Vidal

Al ratito del anuncio de Medel, siguió sus pasos a la salida de San Carlos de Apoquindo, como había adelantado hace unos días. “Yo seguiré hasta donde más pueda”, advirtió el “Rey”, reiterando que tendrán que ganarle el puesto para sacarlo. También con 34 “primaveras” y suplente en el Inter de Milán, todo indica que a mediados de año se irá a jugar al Flamengo.

Mauricio Isla

Mencionó la palabra “retiro” previo a que se terminaran las Eliminatorias para Qatar, al ser consultado por un hincha en un “live” de Instagram. Si bien fue el que más jugó en este proceso clasificatorio, no tendría mayores intenciones de seguir. A sus 33 años, está relegado en el Flamengo y seguramente buscará nuevos aires, con el fútbol chileno como posible destino.

Claudio Bravo

El capitán en el bicampeonato de América viene deslizando hace un tiempo que su adiós de la “Roja” está cerca. No estuvo por suspensión en el partido ante Uruguay, por lo que no hubo una aclaración al respecto, pero con casi 39 años -los cumple el 13 de abril-, es difícil que tenga ganas de seguir. En la actualidad, pelea por la titularidad en el arco del Betis.

Charles Aránguiz

Fiel a su estilo reservado, no se ha manifestado públicamente respecto a su futuro en la “Roja”. Sin embargo, sus recurrentes problemas físicos le han significado varios problemas con su club, el Bayer Leverkusen. Próximo a cumplir 33 años –el 17 de abril-, lucha por la titularidad en las “Aspirinas” y podría ser uno de los que acompañen el nuevo proceso.

Eduardo Vargas

Es el más joven de los “históricos”, con 32 años, y al igual que Aránguiz, suele ser reservado, por lo que no hay claridad respecto a sus intenciones. Más allá de sus planes, su performance en las Clasificatorias, sin goles, dejó mucho que desear, así que tampoco es seguro que sea considerado por el nuevo DT. Eso sí, pasa por un buen momento en el Atlético Mineiro.

Alexis Sánchez

El hombre récord de la Selección, tal como Aránguiz y Vargas, no se ha referido a su porvenir en el “Equipo de Todos”. Con 33 años cumplidos en diciembre, su aporte a la “Roja” sigue siendo fundamental, como demostró en estas Clasificatorias, al ser el goleador y el máximo asistidor. Al igual que Vidal, pelea por un espacio en la competitiva delantera del Inter de Milán.