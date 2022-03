“Prueba que yo estoy metido, si no te meto una demanda”: Tudor y Guarello protagonizan desatada pelea al discutir sobre la influencia de los representantes

Una desatada discusión protagonizaron Luka Tudor y Juan Cristóbal Guarello al hablar sobre la influencia de los representantes del fútbol chileno, en el marco de la renovación que tendrá que enfrentar la Roja tras la eliminación del Mundial de Qatar 2022.

El tenso momento se dio en la edición de este jueves de “Los Tenores” de Radio ADN y partió cuando Guarello planteó lo siguiente respecto a la elección del futuro DT de la Selección. “Aquí hay una cosa fundamental: no puede llegar ningún entrenador relacionado con un empresario. No puede un empresario traer un entrenador, hay que traer a alguien de afuera y alguien que esté limpio. No puede haber ningún nexo del técnico con los empresarios que hegemonizan los jugadores de la Selección”.

“No estoy de acuerdo. Tiene que se un entrenador de afuera, de más nivel, pero no creo que por un representante no tenga que venir un técnico”, respondió Tudor, con lo que se desató el frente a frente.

Guarello: Es que quién está metiendo. Terminan metiendo al entrenador.

Tudor: Nadie mete jugadores a la Selección. ¿Tú crees que Lasarte quería perder? ¿Crees que llamaba a cinco tipos porque le servía perder?

Guarello: ¿Y por qué llamaba a Iván Morales?

Tudor: Bueno, porque le gusta más que Valencia, es así. Yo lo viví, hay técnicos que le gustan cierto tipo de jugadores.

Guarello: ¿Y por qué llama a Allende?

Tudor: Allende anda bien en Uruguay. Yo no sé ni quién los representa. Me da lo mismo. No tengo idea. Allende anda muy bien en Uruguay.

Guarello: Los llama y ni siquiera los pone, si los llama para ponerlos en vitrina no más, para que tengan una selección en el cuerpo.

Tudor: ¿Y por qué no lo denuncias?

Guarello: ¡Lo he denunciado cien veces¡ ¿Acaso no vení a este programa, Luka?

Tudor: ¿Tienes pruebas? Saca las pruebas. Si es re fácil disparar para todos lados. No dispares para todos lados.

Guarello: ¡No estoy disparando para todos lados! Esta cuestión la vengo denunciando... ¡Se acabó esta hueá! Esto yo lo vengo denunciando hace más de diez años.

Tudor: Saca las pruebas.

Guarello: Yo no tengo intereses relacionados con esto.

Tudor: ¿Yo los tengo?

Guarello: No sé, po, hueón.

Tudor: Te estoy diciendo que no.

Guarello: No sé, po, hueón.

Tudor: Bueno, prueba que yo estoy metido, si no te meto una demanda.

Guarello: Méteme una demanda. Méteme una demanda. Así es como está el fútbol chileno.

Cuando bajó algo la tensión, el periodista enfatizó: “La U, La Serena, Huachipato, San Luis, Audax Italiano, Coquimbo. ¿Cuántos clubes más tienen que estar en manos de los representante? Ya está bueno. Yo digo: no se puede traer un entrenador sugerido por un representante. No puede ser, alguna vez tiene que haber una visión técnica de decir ‘este es el gallo que necesitamos’, pero no un tipo que venga con su lote y asegure la permanencia de un sistema que tiene podrida la selección chilena”.

Tras ello, el exfutbolista expresó: “Estamos hablando en serio y eso no significa que yo pueda gritar más o menos. Si tú me dices a mí que yo estoy metido en eso y que otra gente está metida, bueno, dame las pruebas. Si no, esto va a terminar mal. Si es así, yo me voy de la radio”.

"Saquemos a Alexis que venía con cierta continuidad en el Inter y pongamos a Montecinos que jugaba en Audax. ¿De qué me están hablando?" https://t.co/Ojpzi7DbRF — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) March 31, 2022

“Yo no tengo intereses relacionados, Luka. Para mí sería muy fácil hacer los que hacen el 80 por ciento de los coleguitas en este momento, que hayan sido futbolistas o no, que simplemente hablan de la pelotita, que en ese partido faltó correr más, que en este otro se pudo nominar a tal jugador… Cuando empiezas a ver una cosa tras otra, cuando empiezan a repetirse ciertos hechos, entonces ya vamos sacando unas conclusiones”, contestó Guarello.

Luego, vino un segundo momento de alta tensión a propósito del poder de los empresarios en el fútbol chileno, siendo el caso de Fernando Felicevich el que concitó mayor atención.

Tudor: ¿No tiene que haber ningún jugador de Felicevich en la Selección? ¿Qué problema tienes con Felicevich?

Guarello: ¿Sabes cuál es el problema que tengo con Felicevich? Una cosa es que hayan empresarios de jugadores, pero otra cosa es que esos empresarios se terminen apropiando del fútbol chileno y que el entrenador de la selección chilena se termine decidiendo por un grupo de empresarios argentinos y tú no te das cuenta.

Tudor: ¿Cómo me voy a dar cuenta, si no sé ni los jugadores que tiene Felicevich?

Guarello: Bueno, yo si los sé. ¿No has visto lo que está pasando en la U?

Tudor: Felicevich es el mejor representante de futbolistas que ha existido en Chile.

Guarello: La Generación Dorada se vendía sola.

Tudor: Alexis Sánchez lo vende al Udinese y hace lo que tiene que hacer con un jugador de fútbol, al meterlo en River en un año. Tú lo único que haces es decir que es un desastre.

Guarello: Es un desastre y sabes por qué es un desastre. Porque una cosa es representar jugadores y otra cosa es querer apropiarte del fútbol chileno. Si tu no lo quieres ver, es problema tuyo.

Tudor: No es que no lo quiera ver. Necesito pruebas.

Minutos después y con mayor calma, Guarello quiso cerrar la discusión con las siguientes palabras: “Yo lo que quiero decir es que no creo que Luka esté involucrado en nada, pero evidentemente hay muchos intereses relacionados y han penetrado en los medios. Se vio muy claramente”.