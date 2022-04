“A vos no te saca nadie, esa es la diferencia”: el airado reclamo de Castellani a Véjar en el Monumental

Cuando los jugadores de Colo Colo y Unión La Calera se fueron al descanso en el duelo de ayer jueves en el Monumental, Gonzalo Castellani, mediocampista argentino de los “cementeros”, se lanzó con un aireado reclamo en contra del árbitro central Fernando Véjar.

Castellani, quien había sido expulsado a los 35 minutos por un fuerte codazo sobre Maximiliano Falcón, encaró al juez del partido para recriminarle su cometido.

Eso sí, el exjugador de Boca Juniors y Villarreal partió reconociendo que en su caso, la roja estaba bien puesta. “Conmigo no se equivocaron, yo me equivoco, lo mío lo cobraste bien, pero te equivocaste dos veces”, le manifestó Castellani a Véjar, lo que se pudo escuchar nítidamente en la transmisión de TNT Sports.

Los reclamos del “10″ de La Calera fueron en referencia a una inexistente falta de Santiago García sobre Gabriel Cosa -cuyo cobro permitió el tiro libre con el que el seleccionado peruano abrió la cuenta-, y una barrida de Óscar Opazo que le pudo significar una segunda amarilla y expulsión.

“Es correcto, no te equivocaste, pero te equivocaste dos veces: en el tiro libre y en la otra que tenías que haber expulsado. Hacete cargo también vos”, le protestó Castellani a Véjar.

“Yo me equivoco y me echás, tú te equivocas, es gol. A vos no te saca nadie, esa es la diferencia, vos seguís y yo afuera. A mi me echás y vos seguís dirigiendo. Esa es la diferencia (sic)”, cerró el trasandino.

Cabe consignar que más allá del fallido cometido de Fernando Véjar, Colo Colo fue claro merecedor del aplastante triunfo 4-0 sobre Unión La Calera, gracias a los goles de Gabriel Costa, Pablo Solari y Marcos Bolados (en dos ocasiones).