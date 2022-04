El crudo relato de la víctima del choque protagonizado por Yamil Asad: “Estaba reventado por dentro y me podía morir en ese mismo momento”

Germán Sosa, venezolano de 29 años que fue víctima del choque protagonizado por el futbolista Yamil Asad, entregó un crudo relato de los hechos sucedidos el pasado 11 de marzo y manifestó que presentará demandas en contra del mediocampista que milita en Universidad Católica.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Sosa relató que tras la colisión sintió que su vida estaba en riesgo. “Después de recibir el impacto quedé en schock, y por mis propios medios, me saqué el cinturón de seguridad y salí del auto. Ahí experimenté el dolor más intenso de toda mi vida, me tiré al piso y me costaba mucho respirar”, contó.

“Llegaron los bomberos y les dije que me llevaran lo más rápido a un centro asistencial, porque estaba reventado por dentro y me podía morir en ese mismo momento”, agregó quien pasó cuatro días en coma producto de las lesiones provocadas por el choque.

Además, el farmacéutico de profesión expresó su profunda molestia con Asad -quien se encontraba en estado de ebriedad con 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre-, tanto por no brindarle ayuda tras el violento impacto, como por sus declaraciones posteriores sobre lo sucedido aquel 11 de marzo.

“Él no me ayudó en nada. No tuvo ni siquiera la decencia de bajarse de su auto, de preguntarme a mí y mis amigos cómo estábamos. No tuvo ningún gesto de solidaridad. Estoy muy molesto por eso porque además dijo en una entrevista que todo estaba bien, pero a él no pasará nada. Yo estoy afectado, con una recuperación muy lenta y con asistencia, no puedo ir al baño por mis propios medios”, manifestó.

Otro elemento que provoca molestia y dolor en Germán Sosa es la suspensión de la medida cautelar de arraigo nacional para Yamil Asad, quien finalmente podrá viajar fuera de Chile y jugar la Copa Libertadores con la UC.

“Vamos a presentar las demandas que corresponden. Es injusto que mientras él pueda salir del país a jugar, yo no me pueda bañar solo y tampoco trabajar. Son muchas cosas que a uno lo deprimen, pero no voy a renunciar y espero se haga justicia. Él me dejó solo”, estableció el venezolano.