“Es mejor juntos”: la letra de la canción oficial del Mundial de Qatar 2022

A solo unos meses de que empiece el máximo evento del fútbol, la Copa del Mundo de la FIFA, el día de hoy se estrenó el tema oficial del torneo, ‘Hayya Hayya’, interpretado por estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí, Aisha.

«Al reunir voces de América, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo. Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA; la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial como nunca antes», expresó el director comercial, Kay Madati.

Saldrán más temas oficiales de Qatar 2022

Este tema será además el primero de varios temas que se publicarán en los meses previos al mundial, a celebrarse por primera vez en su historia en suelo árabe, y esta sería la primera vez en la que la FIFA autoriza una banda sonora completa.

El video oficial publicado por la FIFA ya cuenta con más de 1 millón de vistas al momento de esta publicación y entre los comentarios parece haber agradado a la mayoría de los fanáticos del deporte rey y del magno evento.

Hayya Hayya se une a la lista de otros temas icónicos que se encargaron de ser emblemas de los Mundiales pasados como We are one, del 2014, Waka Waka y Waving Flag, del 2010, así como La Copa de la vida, de 1998.

Letra de Hayya Hayya traducida al español:

Hayya, Hayya, Hayya (Sí)

Hayya, Hayya, Ha— (Sabes lo que es)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Quiero recorrer el camino en cada calle

Quiero jugar con el mundo a mis pies

Pásate por todas las discotecas y no pierdas el ritmo, eh, eh

Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

La vida puede tener altibajos, pero ¿qué puedes hacer, eh?

Navegamos a través de todo lo áspero y lo suave, sí

Tenemos ese rock and roll, ese ritmo y el blues, sí, sí

Nunca estoy triste si estoy rockeando contigo

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

Sí, puedes súbete a tu propia ola

(Sí, puedes montarlo de por vida)

Pero cada viaje es mejor

(Cuando tienes el amor de tu lado)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya