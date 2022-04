“Me gustaría que se respetara su intimidad y su profesionalidad absoluta”: Cagigao confirma el adiós de Lasarte

El ciclo de Martín Lasarte en la Roja no va más. Este viernes, en conferencia de prensa desde Juan Pinto Durán, el director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, el español Francis Cagigao, confirmó que se llegó a un consenso para no renovarle el contrato a “Machete” y su staff.

“Desde el partido que jugamos contra Uruguay hasta este mismo momento, he estado en conversaciones con Martín Lasarte y Pablo Milad. Llegamos al consenso de que no se renovará el contrato de Martín Lasarte, que tiene vínculo hasta el día 10 (de abril), con lo cual me gustaría que se respetara su intimidad y su profesionalidad absoluta”, declaró Cagigao.

“Como pueden entender todos, Martín es un caballero y un profesional integral en el mundo del fútbol. No tenemos nada más que agradecimiento a su labor. Uno puede ganar, puede perder, pero por encima de eso está la persona y la profesionalidad. Y acá hablamos de un profesional intachable en ese aspecto”, agregó.

El exfuncionario del Arsenal enfatizó que “Martín llegó en plena pandemia a Chile, hubo muchos obstáculos, pero sí que dan para un profundo análisis del fútbol chileno. No sólo en qué momento estamos, también por qué estamos en ese momento. Yo asumiré los 13 o 14 meses que me corresponden, Martín también asumirá el año que le corresponde. Chile no ha clasificado a dos mundiales consecutivos porque ese proceso empieza en el 2015, son siete años. Martín tiene su responsabilidad y yo también la mía, pero creo que todos somos responsables: jugadores, técnicos, dirigentes, prensa. Quizá el aficionado es el único inocente por dramatizar, que tampoco hay que hacerlo”.

Para cerrar, Cagigao manifestó lo siguiente: “Quiero extender el agradecimiento a todo el staff que trabajó tan fuerte y luchó tanto para intentar llegar a esa clasificación. No se ha podido, hay que pasar página después de un profundo análisis y de llegar a ciertas conclusiones”.