“Tirar la piedra y esconder la mano”: la enérgica respuesta de Cagigao al ser consultado por el peso de los representantes en la Roja

Una enérgica respuesta entregó Francis Cagigao, director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, al ser consultado por las acusaciones respecto a la influencia de los representantes de jugadores en la Roja masculina adulta.

“Me aburre, pero no me incomoda, nada. Representantes, sobre todo los que están afiliados a FIFA, los hay en todos los países de mundo. Por mi labor en la Federación no tengo que estar en contacto con los representantes casi nunca. En algún momento, a través del coordinador, para algún viaje, un avión, pero no estamos necesitados de esas conversaciones”, declaró el español este viernes en conferencia de prensa.

En la misma línea, a Cagigao se le preguntó directamente si es que mantiene un diálogo con el empresario Fernando Felicevich, agente de jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, entre otros.

Los panelistas de “Los Tenores” se enfrentaron al debatir respecto al poder de los empresarios en el fútbol chileno.👇 Posted by Publimetro Deportes on Thursday, March 31, 2022

“Yo lo conozco, hablo con él en momentos puntuales. Por ejemplo: fui a Europa, tenía que saber por dónde andaban tres de sus jugadores para poder reunirme con ellos. Bueno, en ese tipo de situaciones hablo con él. ¿Hablo con él de fútbol chileno o de mi labor en la Federación? Cero. Con él, con (Cristián) Ogalde o con quien sea. Cero. Ahora, ¿tengo que tomar un café o una cerveza con ellos? Ningún problema”, respondió.

“También es verdad es que se acusa, o más bien se insinúa, que es tirar la piedra y esconder la mano. Si lo vas a hacer, pruebas, papeles. Si no, no digas nada, porque quedas mal. Yo trabajo con siete selecciones: la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 masculina, la Absoluta masculina; la Sub 17, la Sub 20 y la absoluta femenina. Soy el director deportivo de las siete, no solo de la absoluta. Entonces, el tema de los representantes no tengo tiempo para pensar en ello”, complementó.

Cabe recordar que ayer jueves, en una entrevista con Radio Cooperativa, el exgerente de la Selección Ian Mac Niven acusó que “los representantes son los dueños del fútbol chileno y les importa un carajo la formación, no están interesados en invertir en cadetes”, entre otras cosas.