El emotivo adiós de la U a Leonel Sánchez: “Cada vez que hablaba de su historia de azul, unas sinceras lágrimas demostraban ese inagotable amor por estos colores”

Tras conocerse la noticia del sensible fallecimiento de Leonel Sánchez, Universidad de Chile ha realizado distintas publicaciones en sus canales oficiales para homenajear a uno de sus máximos ídolos. Entre ellas, una emotiva nota en la que se destaca el amor de “Don Leo” por la camiseta azul.

“Su pasión y cariño por nuestro club, que según sus propias palabras era ‘su segunda casa’, nunca faltó. Tanto era su afecto que cada vez que hablaba de su historia de azul, unas sinceras lágrimas demostraban ese inagotable amor por estos colores. Hoy la gran leyenda ya no nos acompaña físicamente, pero su legado será una marca imborrable”, escribió la U en su sitio oficial.

Además de destacar sus reconocidos y numerosos éxitos, tanto con la camiseta azul como con la Roja, Universidad de Chile quiso destacar de manera especial el compromiso que mostró Sánchez en la época más oscura del club estudiantil.

“En las malas no se abandona y eso lo tenía muy claro don Leonel, quien estuvo presente en un difícil momento del club. El año 1989, el equipo jugó en la Primera B y el emblema azul no quiso estar ausente, integrándose como ayudante técnico de Luis Ibarra”, estableció.

Por todo lo dicho, el elenco universitario manifestó que “con el pasar de los años, el amor a su camiseta no hizo más que crecer. No existió un momento en el que ‘Don Leo’ no hablara o siguiera todo lo que pasaba en la U. Su emoción y cientos de anécdotas junto a nuestro amado equipo serían solo una muestra de todo el amor que le tuvo a la institución”.

“Hoy, en su despedida, solo queremos reconocer todo lo que hizo por el club y asegurar que su nombre nunca se olvidará. Su legado e historia siempre estarán presentes, siendo un ejemplo para cada jugador e hincha que se vista con los colores de Universidad de Chile”.

¡Hasta siempre, Leonel!

