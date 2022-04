Perdió los dos clásicos, pero el técnico de la U asegura que no se mueve de su cargo

El clásico universitario se perdió, pero el director técnico de la U, Santiago Escobar, aseguró que se mantendrá en el cargo. “Tengo fuerzas, en la adversidad tengo capacidad para seguir luchando. Me anima el segundo tiempo, es el equipo que queremos ver en la U, un equipo más intenso, más agresivo, más protagonista”, declaró el DT.

El coach colombiando agregó que “a mí me trajeron para cumplir un contrato por un año y lo espero cumplir, lógicamente dependo de los directivos, quienes me trajeron acá. A uno no le gusta perder dos clásicos, pero por lo menos, la manera en que perdimos acá me ilusiona. Hay capacidad y materia prima”.

Viendo el lado positivo, el entrenador destacó los ingresos de Darío Osorio y Lucas Asadi: “Tienen todo para competir por un puesto de titular. Hay que ir consolidándolos. Hoy no les pesó. Quedé muy conformes con su actitud”.