Exgerente de la Roja vuelve a la carga y ahora se lanza contra los jugadores: “Al llegar acá sienten tener más derechos que obligaciones”

Ian Mac Niven, quien fuera gerente de la Roja entre 2017 y 2021, volvió a mostrarse crítico con lo que sucede en el entorno de la Selección. Tras manifestar hace algunos días que los representantes controlan el fútbol chileno, esta vez el exfutbolista de la UC se lanzó contra las estrellas de la Generación Dorada.

“Hay que decirlo claramente: los jugadores vienen a la selección por voluntad y no porque sea su trabajo como pasa en un club. Y claro, al llegar acá sienten tener más derechos que obligaciones”, declaró Mac Niven en entrevista con Las Ultimas Noticias.

Siguiendo con su idea, el exgerente de la Roja afirmó que la cultura de los jugadores seleccionados en Chile y en el resto de Latinoamérica es distinto a lo que sucede en la élite del fútbol.

“No nos comparemos con Europa porque hay otro tipo de cultura. Acá en Chile, en Latinoamérica, el futbolsita llega a la selección dando a entender que lo hace por voluntad propia y que por ello no se le puede exigir más”, estableció.

“Son exitosos, famosos y lo hacen notar, sin duda. Tienen demasiados estímulos externos. Mire cómo se manejan en las redes sociales”, agregó.

En la misma línea, Ian Mac Niven manifestó que “los jugadores de la selección no deberían tener redes sociales. O al menos que se las maneje algún profesional. Pero los jugadores no permiten eso. Ellos mismos las manejan porque no se dejan manejar por nadie”.