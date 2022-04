Lasarte descartó presiones de los representantes en su adiós definitivo de la Roja: “Repaso y repaso y cité a los que había que citar”

Este lunes el uruguayo Martín Lasarte brindó una conferencia para despedirse de forma definitiva de la Roja. En dicha instancia, “Machete” asumió su responsabilidad por no alcanzar los boletos al Mundial de Qatar 2022 y descartó haber recibido presiones de representantes a la hora de conformar sus nóminas.

“El criterio de éxito o fracaso va relacionado con el diagnostico que se hace al principio. Cuando empieza una clasificatoria todos quieren clasificar, en el inicio para Venezuela y Brasil no es lo mismo fracaso o éxito. Está claro que nosotros aceptamos las reglas del juego, no le tengo miedo a la palabra fracaso, está claro que no cumplimos el objetivo”, declaró Lasarte ante los medios de comunicación, desde Juan Pinto Durán.

“Somos responsables de no conseguir la situación que queríamos conseguir. Creo que si hay cosas que nos rodearon, a todas las selecciones y en particular a Chile, como la pandemia. No puede ocurrir que unas clasificatorias te cambien los partidos y te pongan tres encuentros de visita”, complementó.

En cuanto a lo que viene para la selección chilena, el entrenador de 61 años comentó que “hay mucha gente que está dispuesta a colaborar, a ayudar al proceso para que mejoremos. Ojalá acá no haya discusiones externas, buscar culpables, ojalá que se tome lo que se puede mejorar, lo que pasó ya no se puede modificar, pero si se pueden hacer cosas de futuro”.

La Roja y los representantes

En otra arista, a Martín Lasarte se le preguntó si es que durante su ciclo en la Roja recibió presiones de representantes a la hora de conformar sus nóminas, tomando en cuenta las distintas acusaciones que se hicieron al respecto, entre ellas las formuladas por el exgerente de la Selección Ian Mac Niven.

“La verdad parece que no me conocieran. Yo trabajé acá, dejé seis meses de contrato en la UC porque sabía que tenía que irme”, partió planteando al entregar su respuesta sobre el asunto de los representantes.

“¿A vos te parece que me voy a ligar a un representante? Repaso y repaso y cité a los que había que citar, quizás me equivoqué en uno, pero nunca ligado a que alguien me dijera a quién tenía que citar, me hubiese ido para la casa en ese momento”, agregó.