La advertencia de Gamadiel García: “Si no hay árbitros profesionales, hacemos un llamado a nuestros futbolistas a que no se presenten”

La crisis del arbitraje tiene al fútbol chileno viviendo horas de absoluta incertidumbre y aquel escenario podría empeorar, ya que los futbolistas podrían no presentarse en las fechas de los torneos profesionales que se disputen este fin de semana.

Así lo manifestó Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas. “Hay intranquilidad, incertidumbre con respecto a lo que está ocurriendo. Como futbolistas profesionales, hay una organización, hay un transfondo con respecto a lo que se juega el fin de semana, hay viajes, organización, planificación, vuelos y si no están las condiciones, no se puede jugar, tal como ocurrió en el estallido social que no estaban las co.diciones”, sostuvo el timonel del Sifup en conversación con Radio Cooperativa.

“No podemos decir que es un paro de futbolistas, tenemos que decir que no se están dando las condiciones para jugar fútbol profesional. Si no hay árbitros profesionales calificados que tengan las cualidades para dirigir nosotros como futbolistas, nosotros como sindicato, hacemos un llamado a nuestros futbolistas a que no se presenten porque hay riesgo. Hay riesgo real de que pueda ocurrir algo, que dirija un árbitro que no está capacitado, que no tome las mejores decisiones y que puede generar lesiones deportivas o algún tema que perjudique a final de temporada”, agregó.

Además, García estableció que es un “tema complejo para nuestros futbolistas y el día de mañana tiene una fecha de término que es el mediodía, no podemos seguir esperando una resolución de qué va a courrir en el fútbol chileno porque muchas insituticones empiezan a viajar y debemos tener certeza”.

“Hay una fecha límite”

Del mismo modo, el exjugador de Universidad de Chile y Huachipato, entre otros clubes, reveló parte de un diálogo que tuvo con la dirigencia respecto a la paralización de actividades por parte de los árbitros.

“Les dijimos que no pueden haber árbitros juveniles, que no sean ANFA o que no tengan las competencias para poder dirigir el fútbol profesional... Hay una fecha límite. No podemos mantener a los futbolistas con incertidumbre con respecto a si se va a jugar o no, no podemos avisar 10 o 12 horas antes del encuentro que ahora si tienen que viajar. El fútbol chileno no puede estar nivelando para abajo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que tiene que ver cuál es la mejor manera de darle solución a este conflicto”, contó.

“La verdad es que a esta hora no sabemos quién dirigiría cuáles son los árbitros que irían a cada uno de los encuentros. Y por supuesto que eso es preocupante. Preocupante porque faltan pocas horas. Preocupante porque creo que hay otra manera de solucionar los conflictos y caemos siempre lo mismo, estar prácticamente contrarreloj”, cerró.