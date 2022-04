Piero Maza tras ser despedido por Castrilli: “No tengo una respuesta para decir a qué se lo atribuyo”

En las horas previas de dirigir el duelo por Copa Libertadores entre Always Ready y Corinthians en Bolivia, Piero Maza se sorprendió al conocer la noticia que Javier Castrilli decidió despedirlo junto a otros diez jueces del fútbol chileno.

Por lo mismo, el árbitro internacional expresó su desconcierto al respecto. “La verdad es que lo tomo con mucha sorpresa. No he sido notificado formalmente y estoy sorprendido”, declaró Maza en nota con La Tercera.

“Este año he tenido bastantes designaciones. He viajado a Arabia, con (Alejandro) Molina y (Claudio) Urrutia. Las pocas veces que conversé con Castrilli, me felicitó”, manifestó el réferi de 37 años.

Al intentar buscar alguna razón que pudo detonar su despido, Maza comentó: “No tengo una respuesta para decir a qué se lo atribuyo. En algún momento leí que era el vocero del movimiento para sacar a Castrilli y puede ser por eso, pero, como le digo, lo último que conversé con él, recibí felicitaciones por ir a Arabia o a la Libertadores. Nada que me hiciera pensar lo que pasa hoy”.

“No hay argumentos técnicos”

Respecto a la crisis que atraviesa el arbitraje nacional, el juez FIFA estableció que “más que sacar a Castrilli estuvimos en una reunión para esclarecer lo que pasaba en nuestro sindicato, en el que detectamos irregularidades que buscamos aclarar. Fue en Santiago y se logró censurar a la directiva. Di mi postura y era que esto se esclareciera. Que no había una auditoría, un balance hace muchos años y que era indispensable que la hubiera, por transparencia. Quizás eso me trajo cola. No podría decir que tengo una mala relación con Castrilli. Las únicas veces que hablamos fue por lo que le dije”.

Por último, Piero Maza sostuvo que analizará tomar acciones para revertir su desvinculación. “Quiero hablar con Milad. Si continúa esta irregularidad, nos dejan sin dirigir a nivel FIFA. Y, como le dije, no hay argumentos técnicos para eso. Si es por un tema de edad, tengo 37 años. Mi rendimiento físico es uno de los más altos a nivel sudamericano. Por algún lado tendría que pillarme, pero no hay ninguno. Por eso, me lo quiero tomar con tranquilidad y luego decidir qué hago”, expuso.