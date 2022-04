El descargo de Javier Castrilli tras su despido: “Siempre me manejé con la verdad y transparencia”

Después de que se revelara un audio donde el juez Francisco Gilabert reconociera que recibió presiones desde Santiago para cobrar un penal a favor de Huachipato en la Promoción ante Copiapó en enero pasado, Javier Castrilli fue despedido de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Qué asqueroso todo lo que está pasandohttps://t.co/VFGjC3cfn1 — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) April 6, 2022

Tras ser cesado, el argentino se descargó y refirió a lo sucedido y disparó contra el sindicato que exigió su salida.

“Me acaban de comunicar que estoy despedido. Tengo frustración, porque me trajeron a una tarea que estaba desempeñando. Yo no renuncié y es verdad que se me dijo que se iba a suspender la comisión para iniciar la investigación que yo mismo inicié, promoví, cité a los testigos y dije que había que llevar a la justicia para aclarar”, expresó el trasandino.

“Yo descubrí irregularidades que comuniqué a los superiores. Siempre me manejé con la verdad y transparencia. Acá el problema son los árbitros. A mí me trajeron para purificar el arbitraje y me dijeron que aquellos que no tenían proyección y, de peso internacional, había que sacarlos y promover a gente joven”, añadió.

Sobre su enfrentamiento con el Sindicato, sostuvo: “Esta gente que se siente ofendida llama a un paro y ahora se pretende desviar el eje de una investigación que yo mismo promoví. Siempre me puse al frente de todas las investigaciones. Cada vez que firmaba una boleta, traía al gerente de administración y finanzas para que revisara todo y gracias a eso descubrimos serias irregularidades, fueron descabezados los inculpados, y ahora, ¿pretenden usar eso como excusa para que yo me vaya? No hay problema, agradezco la confianza que me dieron”.

¿El tiempo le dio la razón?https://t.co/YraIt7cjMS — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) April 6, 2022

En cuanto a los despidos de los árbitros, dijo: “En noviembre entregué la lista de los despidos, y cuando me dieron el visto bueno, se tomaron las decisiones en el momento en que yo pude tomarlas. Se filtraron las listas y le dieron la posibilidad a todo el mundo para ensuciar, desafiar, calumniándome a mí y a todos mis compañeros. Estos son caramelos de vida que yo no me los puedo tragar”.

“Me voy a quedar para llevar todo a la justicia. Vamos a la justicia. Yo no ofendo ni temo”, enfatizó el argentino.

Sobre su salida, comentó: “Por las características de esta coyuntura, quizás ellos necesiten otro perfil para salir de este momento de crisis. Cuando yo llegué había tres o cuatro escándalos por fecha. Yo con todos los chicos que estábamos promoviendo, con los pequeños errores, quiero saber dónde están los escándalos. Yo siempre di la cara y cuando tuvo que defender a los árbitros, yo mismo saqué la cara por ellos. Viví todos estos meses 24/7 para ustedes”.

Por último, expresó: “Les agradezco a todos la posibilidad que me dieron. Uno comprende a las personas y no me voy con rencor con nadie. Les agradezco la confianza que depositaron en mí. Antes me dieron todo el respaldo, pero bueno, le agradezco a Milad y a los presidentes de todos los clubes. Los llevo en el corazón a todo Chile”.